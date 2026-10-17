Mladi Francoz ima recept, kako premagati Pogačarja, a ga ne bo uspel izčrpati

Komaj 20-letni francoski kolesarski dragulj Paul Seixas je po izjemni sezoni postal eden najresnejših kandidatov, da bi v prihodnjih letih ogrozil prevlado Tadeja Pogačarja. Francoz, ki nastopa za Decathlon CMA CGM, je s prvo zmago na enem od petih kolesarskih spomenikov, dirki po Lombardiji, še glasneje opozoril nase. A četudi so po klasiki odpadajočega listja vsi opozarjali na to, da Francija končno dobiva novega superzvezdnika, pa je Nizozemski analitik Thijs Zonneveld izpostavil, da je med njim in Tadejem Pogačarjem pomembna razlika, zaradi katere bo Slovenec še nekaj časa ostal prvi kolesar sveta. Zonneveld je podrobno analiziral predvsem Seixasov odločilni napad na dirki po Lombardiji. Na vzponu Civiglio tekmecev ni strl z eksplozivnim napadom, kot je značilno za številne ...