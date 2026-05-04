Odločeno je, Pogačarjev izzivalec gre na Tour (VIDEO)

Odločeno je, Paul Seixas, verjetno najbolj nadarjeni mladi kolesar na svetu, v katerem mnogi vidijo naslednika Tadeja Pogačarja, bo nastopil na letošnji dirki Tour de France in izzval slovenskega serijskega šampiona.

Ekipa Decathlon je uradno potrdila novico, da bo 19-letni Francoz nastopil na največji dirki na svetu, ki se začne 4. julija v Barceloni. Pred tem je bilo veliko hrupa, dvomov in ugibanj o prihodnosti francoskega kolesarja, ki je želel biti na startu v katalonski prestolnici.

Napoved je prišla prek ganljivega in toplega družinskega videa, s katerim je ekipa Decathlon končno razkrila eno najbolj pričakovanih novic v kolesarskem svetu. Seixas je novico najprej sporočil babici in dedku na njunem domu v Savojskih Alpah, kjer je naredil prve resne kolesarske vzpone.

Pogačar je pred dobrim tednom v ciljnem sprintu dirke Liège–Bastogne–Liège premagal Seixasa, ki kaže potencial zvezde svetovnega formata. Letos je že dobil dirko po Baskiji in Valonsko puščico, drugi za Pogačarjem je bil tudi na Strade Bianche. Trenutno je sedmi na lestvici UCI. Poleg Pogačarja in po novem Seixasa bosta med favoriti na Touru še Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel.

Francozi že zelo dolgo čakajo na svojega zmagovalca Toura, zadnji Francoz, ki ga je osvojil, je bil legendarni Bernard Hinault leta 1985. Zadnjih šest dirk je šlo Pogačarju (2025, 2024, 2021, 2020) in Vingegaardu (2022, 2023), leta 2019 je bil najboljši Egan Bernal.