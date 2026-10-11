Francoski superzvezdnik bi lahko prestopil k Pogačarju, pogovori že potekajo

Francoski kolesarski dragulj Paul Seixas, ki je včeraj na dirki po Lombardiji prišel do velike in pomembne zmage, je zaradi svoje mladosti še vedno prva želja vseh bogatih profesionalnih ekip v svetovni seriji. Tudi pri Emiratih, kjer nastopa Tadej Pogačar, se zanimajo za nakup dvajsetletnika. Vodja moštva, Švicar Mauro Gianetti, je včeraj za svetovne medije že priznal, da so navezali stik s Seixasovim zastopnikom. Francoz ima z moštvom Decathlon CMA CGM sicer sklenjeno pogodbo do konca leta 2027, že pa je potrdil, da bo ostal v ekipi. Precej bolj je negotova njegova prihodnost po izteku pogodbe. Med najbolj resnimi interesenti za podpis je tudi ekipa UAE Emirates, Gianetti je novinarju Danielu Bensonu namreč povedal, da se zanimajo za Seixasa. »Če bi izrazil željo, da pride k nam, mu ...