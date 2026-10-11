  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Video
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Premium

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Tisk

Podkasti

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Francoski superzvezdnik bi lahko prestopil k Pogačarju, pogovori že potekajo

Po zelo zanimivi dirki po Lombardiji, kjer je konkurenco pokoril 20-letni Paul Seixas. Zanj se zanimajo največje ekipe v karavani, tudi Pogačarjevi Emirati.
Francoz Paul Seixas ima za seboj noro sezono, v kateri je iz meseca v mesec napredoval. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Francoz Paul Seixas ima za seboj noro sezono, v kateri je iz meseca v mesec napredoval. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Matic Rupnik
11. 10. 2026 | 05:00
3:57
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
Francoski kolesarski dragulj Paul Seixas, ki je včeraj na dirki po Lombardiji prišel do velike in pomembne zmage, je zaradi svoje mladosti še vedno prva želja vseh bogatih profesionalnih ekip v svetovni seriji. Tudi pri Emiratih, kjer nastopa Tadej Pogačar, se zanimajo za nakup dvajsetletnika. Vodja moštva, Švicar Mauro Gianetti, je včeraj za svetovne medije že priznal, da so navezali stik s Seixasovim zastopnikom.  Francoz ima z moštvom Decathlon CMA CGM sicer sklenjeno pogodbo do konca leta 2027, že pa je potrdil, da bo ostal v ekipi. Precej bolj je negotova njegova prihodnost po izteku pogodbe. Med najbolj resnimi interesenti za podpis je tudi ekipa UAE Emirates, Gianetti je novinarju Danielu Bensonu namreč povedal, da se zanimajo za Seixasa. »Če bi izrazil željo, da pride k nam, mu ...

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Bergamo

Protest kolesarjev, vodil ga je Evenepoel: Na tragične smrti se je treba odzvati

Po tragični smrti Finlayja Tarlinga smo videli še več primerov, kako so na traso prišla civilna vozila. Kolesarji imajo dovolj, zahtevajo spremembe.
Matic Rupnik 10. 10. 2026 | 11:47
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Lombardiji

Primož Roglič bi lahko že danes v Lombardiji končal kariero

Slovenski kolesar je v zaključku letošnje sezone v izjemni formi, a ni še jasno, kje bo kolesaril prihodnje leto. V igri je tudi konec kariere.
Matic Rupnik 10. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Luka Mezgec

Mezgec: Fantje še vedno želijo mojo energijo v reprezentanci

Najboljši slovenski šprinter se je poslovil v velikem slogu, a ga bomo še vedno srečevali v kolesarski karavani.
Miha Hočevar 9. 10. 2026 | 12:03
Preberite več
Magazin  |  Kulinarika
Odprta kuhinja

V Celju se odpira nov bistro: za njim stoji ekipa z Michelinovo zvezdico

Ekipa priznane Galerije okusov v središču Celja pripravlja novo kulinarično zgodbo. Bistro Amen bo ponudil dostopnejšo, a nič manj zanimivo izkušnjo.
Karina Cunder Reščič 10. 10. 2026 | 11:30
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Prevzemi

Hrvaška družina prevzema velenjsko družbo Gorenje GTI

Gorenje GTI je del skupine Hisense Europe, za družbo Zdrav-Co sta Bruno in Marko Šagud, oba iz Hrvaške.
Aleksandar Lukić 9. 10. 2026 | 11:03
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nov odpoklic izdelka v Hoferju

Uporaba izdelka lahko privede do poškodbe napajalnega kabla, kar lahko povzroči električni udar ali požar.
9. 10. 2026 | 15:02
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Koliko milijonov nas stane referendum in koliko so plačani ljudje na voliščih?

Izvedba referendumov državo stane več milijonov evrov, največji del stroškov pa predstavljajo nadomestila članom volilnih organov.
11. 10. 2026 | 13:20
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
KAKOVOST

Slovensko podjetje s svojim izdelkom v najzahtevnejše razmere (video)

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Delo 1. 10. 2026 | 15:06
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Delo 5. 10. 2026 | 15:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Mislite, da ste prihranili? Račun lahko pride pozneje

Izbira viličarja lahko pomembno vpliva na produktivnost in varnost logističnih procesov. Nosilnost in cena sta pri tem pomembna dejavnika, vendar ne edina.
Promo Delo 8. 10. 2026 | 10:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Elektrika

Več sonca ne pomeni manj uvoza: omrežje postaja ključno

Evropa hitro povečuje proizvodnjo iz sonca in vetra, slovenski podatki pa kažejo, da bodo za zanesljivo oskrbo ključni omrežje, hranilniki in prožnost.
Borut Tavčar 10. 10. 2026 | 06:00
Preberite več
Video
Delov poslovni center  |  Energetika
Podkast Moč gospodarstva

Odločitev o Jek 2 naj bi sprejeli do konca leta 2028

Projekt Jek 2: Slovenski elektroenergetski sistem bo zaznamoval za več desetletij.
Borut Tavčar 10. 10. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Igor Štemberger, Ilirika

Skoraj 16.000 individualnih naložbenih računov, potencial pa je še precej večji

INR bi morali biti del dolgoročnega varčevanja, pravi Igor Štemberger iz Ilirike, priložnost vidi v povezovanju slovenskega in hrvaškega kapitalskega trga.
Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 10. 10. 2026 | 04:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
DPZ

Z njihovimi sistemi države varujejo meje v dolžini tretjine poti okoli sveta

Podjetje Dat-con je globalni ponudnik specializiranih varnostnih rešitev za zaščito kritične infrastrukture ter kopenskih, zračnih in obalnih meja.
Milka Bizovičar 8. 10. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Paul SeixasUAE EmiratesTadej PogačarMauro Gianettidirka po Franciji

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Video
Novice  |  Slovenija
Referendum

Analiza z Alijem Žerdinom: Vladna koalicija nima razlogov za evforijo

Delov politični komentator Ali Žerdin je predstavil svoj pogled ob zaključku preštevanja glasovnic na superreferendumsko nedeljo.
Rok Tamše, Ali Žerdin 11. 10. 2026 | 23:00
Preberite več
Razno
Referendumi

»Spet se je izkazalo, da antijanša sentiment ni več dovolj«

Dr. Marko Hočevar, politolog in politični analitik, je povedal, da se »rezultati vseh štirih referendumov se gibljejo v okviru pričakovanj.
Uroš Esih 11. 10. 2026 | 22:10
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Katarina, Brin in Peter zanesljivo čez prve ovire

V Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu.
11. 10. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

City po finančnem škandalu utišal Anfield

Nogometaši Manchester Cityja so v derbiju elitne angleške lige prepričljivo premagali Liverpoolčane.
11. 10. 2026 | 20:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendumi

Preobrat: večina proti noveli o parlamentarni preiskavi, kvorum dosežen

Premier Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da smo glede na rezultate »v glavnem naredili test zdrave pameti«.
11. 10. 2026 | 20:45
Preberite več
Šport  |  Drugo
Namizni tenis

Katarina, Brin in Peter zanesljivo čez prve ovire

V Ljubljani se je začelo evropsko prvenstvo v namiznem tenisu.
11. 10. 2026 | 21:58
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Angleška liga

City po finančnem škandalu utišal Anfield

Nogometaši Manchester Cityja so v derbiju elitne angleške lige prepričljivo premagali Liverpoolčane.
11. 10. 2026 | 20:51
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Referendumi

Preobrat: večina proti noveli o parlamentarni preiskavi, kvorum dosežen

Premier Janez Janša je po objavi delnih neuradnih izidov referendumov ocenil, da smo glede na rezultate »v glavnem naredili test zdrave pameti«.
11. 10. 2026 | 20:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
BOLNIŠKE

Slovenija ima težavo, o kateri se premalo govori

Visok absentizem in manj viden prezentizem podjetja spodbujata k iskanju rešitev za hitrejšo zdravstveno obravnavo zaposlenih.
Promo Delo 7. 10. 2026 | 11:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
KAPITAL

Evropa ima denar, a kam gre?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Tako je videti vaja višinskega dela

Cirkovce, 29. september 2026 – Na poligonu RTP Cirkovce je potekala tretja skupna vaja GIZ distribucije električne energije za postavitev havarijskih stebrov.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 11:51
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
TVEGANJE

Povprečna zamuda traja 34 dni, 2 dni več kot leto prej

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 14:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Specialistični pregled pogosto ne prinese vseh odgovorov, saj so za diagnozo lahko potrebne še dodatne preiskave.
6. 10. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Kupujete avto? Poglejte, kaj zares šteje!

Končna cena je pomembna, vendar lahko o dobri izbiri odločajo tudi dejavniki, na katere ob nakupu pogosto pozabimo.
8. 10. 2026 | 11:19
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Do leta 2030 naj bi se poraba povečala na približno 945 teravatnih ur

Elektriko potrebujemo za vse več stvari, nove elektrarne in veliki porabniki pa nastajajo hitreje, kot se lahko prilagajajo omrežja.
7. 10. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Dogajanje pod ulicami Gornje in avstrijske Radgone

Voda, nosilka življenja, ima pestro in pisano zgodbo, ki jo lahko skozi večerni sprehod pobližje spoznate.
8. 10. 2026 | 14:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj se dogaja na kolesarski sceni?

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Kariera
FINANCIRANJE

Za četrt milijona evrov financiranja lahko zaprosite kar prek spleta

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Delo 6. 10. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ženske, ki si med seboj pomagajo

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

»Državno in zasebno zdravstvo morata delovati z roko v roki« (video)

Vzajemna po veliki preobrazbi posluje bolje od zastavljenih planov, krepi zdravstvene storitve in svojo rast vse bolj usmerja tudi v regijo.
8. 10. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NASVET

Napaka, zaradi katere lahko izgubite na tisoče evrov

Sto evrov na mesec se morda ne zdi veliko, a lahko z dovolj časa, rednim vlaganjem in nižjimi stroški zraste v precej višji znesek.
Promo Slovenske novice 6. 10. 2026 | 12:15
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Bi vam bolj ustrezal hibrid ali bencin?

Bi vam bolj ustrezal kompakten avtomobil za mestne poti ali nekoliko večji SUV za vsakdan in družinske izlete? Peugeota 208 in 2008 imata zdaj še več značaja.
9. 10. 2026 | 09:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NALOŽBE

Je še pravi trenutek za naložbe v zlato?

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
8. 10. 2026 | 08:12
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 09:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ONAPLUS PODKAST

Vrstniki so ga prehitevali, danes mu težko sledijo

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin 5. 10. 2026 | 13:48
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Šport

NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo