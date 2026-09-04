Peklenska vročina, 43 ubežnikov in Van Aertova mojstrovina

Belgijec Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 13. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 192,8 kilometra dolgi trasi od Almunecarja do Loje je postavil piko na i odličnemu delu svoje ekipe in slavil iz številčne ubežne skupine.

Primož Roglič je obdržal drugo mesto v skupnem seštevku, Jakob Omrzel pa ostaja šesti.

Roglič in Omrzel sta tako še naprej trdno zasidrana med najboljšimi, čeprav se je sprva zdelo, da bo mlajši Slovenec izgubil eno mesto. V begu se je namreč znašel Danec Mattias Skjelmose, toda skupina favoritov je na zadnjem klancu dovolj zmanjšala zaostanek za ubežniki, da se vrstni red ni spremenil.

Po 13 etapah še naprej vodi Španec Enric Mas, ki ima pred Rogličem minuto in 45 sekund prednosti. Tretjeuvrščeni Avstrijec Felix Gall zaostaja dve minuti in šest sekund.

Dvajsetletni Omrzel je šesti z zaostankom štirih minut in 59 sekund, le pol minute pa ga loči od Britanca Oscarja Onleyja, vodilnega v razvrstitvi mladih kolesarjev.

Na dirki nastopajo tudi Matevž Govekar, Gal Glivar, Roman Jermakov in Domen Novak, vendar danes niso bili del bega in so v svojih ekipah opravljali drugačne naloge.

V begu kar 43 kolesarjev

V današnji zelo vroči etapi, v kateri so se temperature povzpele tudi do 40 stopinj Celzija, je bežalo kar 43 kolesarjev, a pravega sodelovanja v tako veliki skupini ni bilo.

Sredi etape se je odlepila deseterica in si priborila skoraj dve minuti prednosti, vendar so zasledovalci v ozadju strnili vrste ter na zadnjem klancu znova ujeli stik.

Na spustu je manjša skupina, v kateri sta bila tudi Van Aert in njegov moštveni kolega Matthew Brennan, sodelovala precej bolje in si zagotovila lepo prednost. Ker pa nihče ni želel v ciljni sprint z močnim belgijsko-britanskim dvojcem Visme, so se napadi vrstili eden za drugim.

Van Aert izkoristil odločilni trenutek

Dvojec Visme je vse skupaj odlično pokril, nato pa je po odločilnem napadu slabe štiri kilometre pred ciljem van Aert s sabo odpeljal le Francoza Valentina Paret-Peintreja in ga v dvoboju za zmago zanesljivo ugnal. Brennan je prišel do tretjega mesta.

»Načrt je bil, da smo v begu. Vedeli smo, da bo etapo zelo težko nadzorovati in da lahko z našo ekipo ter tako kakovostnimi kolesarji naredimo veliko. Skušali smo biti v ospredju in igrati na prave karte,« je po zmagi povedal 31-letni Belgijec.

»Na zadnjem klancu je naša večja skupina priključila Brennanovi manjši, nato pa sva z Matthewom čakala na svoje priložnosti in se hkrati žrtvovala drug za drugega. Pokrivala sva napade in tudi sama poskušala, zadnji napad pa je uspel,« je dodal.

Za Van Aerta je bila to 58. zmaga v karieri in 15. etapna na tritedenskih dirkah. Deset jih je dosegel na dirki po Franciji, eno na Giru in zdaj štiri na Vuelti.

Roglič je etapo končal na 40. mestu v skupini najboljših s tremi minutami zaostanka, Omrzel pa je bil 44.

Med etapo je prišlo tudi do več padcev. Gall je ostal brez enega najpomembnejših pomočnikov, potem ko je dirko predčasno končal Avstrijec Gregor Mühlberger.

Jutri nova preizkušnja za Rogliča in Omrzela

V soboto bo na sporedu precej zahtevnejša gorska etapa od Jaena do Sierre de La Pandere, dolga 154,5 kilometra in z okoli 4100 višinskimi metri.

Po razgibanem terenu bo za konec sledil 11,8 kilometra dolg vzpon na Pandero s povprečnim naklonom 7,5 odstotka, kjer bi se lahko razlike med najboljšimi v skupnem seštevku znova občutneje spremenile.