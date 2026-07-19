Peklenski zaključek na Plateau de Solaison, kolesarje čaka 4700 višinskih metrov

Na 184 kilometrih med Champagnolom in Plateaujem de Solaison bodo morali kolesarji premagati približno 4700 višinskih metrov, odločitev o zmagovalcu pa bo skoraj zagotovo padla na zaključnem, izjemno zahtevnem vzponu, dolgem 11,3 kilometra s povprečnim naklonom 9,1 odstotka.

Po zadnji gorski etapi v Vogezih se karavana seli v Juro in nato proti Alpam, kjer organizatorji pripravljajo nov dan za najboljše hribolazce in favorite za skupno zmago.

Start bo v mestu Champagnole, ki leži ob reki Ain pod goro Mont Rivel. Dirka po Franciji se je tu nazadnje ustavila leta 2020, ko je po uspešnem pobegu slavil Danec Søren Kragh Andersen.

Že uvodni kilometri bodo potekali rahlo navkreber. Prvih 22 kilometrov ceste se postopoma vzpenja, vendar s povprečnim naklonom le 2,1 odstotka ne predstavlja večjih težav. Po krajšem spustu se začne vzpon na Côte de Doppes, dolg 15,2 kilometra s povprečnim naklonom 3,6 odstotka.

Sledi skoraj 50 kilometrov dolg spust, ki ga prekine le krajši vzpon na Côte de la Mulaz (3,6 km; 4,2 %). Po prihodu v Bellegarde-sur-Valserine, kjer se združujeta reki Valserine in Rona, se cesta znova začne vzpenjati proti Côte de Vulbens, dolgemu 4,3 kilometra s povprečnim naklonom 3,1 odstotka. Po njem se cesta še približno 15 kilometrov zmerno dviga.

Pogačar ni mogel iz svoje kože niti na včerajšnji etapi. FOTO: Thibault Camus Pool Via Reuters

Dva brutalna vzpona za odločitev

Po krajšem spustu se začne Col de la Croisette. Vzpon meri 7,6 kilometra, povprečni naklon znaša 8,8 odstotka, zadnjih 4,7 kilometra pa se cesta postavi pokonci s povprečnim naklonom kar 11,2 odstotka. Na vrhu bo do cilja ostalo še slabih 50 kilometrov. Takoj po spustu sledi še Côte de la Moussière (2,5 km; 7,3 %), nato pa dolg spust v dolino reke Arve.

Odločitev bo padla na zaključnem vzponu na Plateau de Solaison. Prvi štirje kilometri so izjemno zahtevni, saj naklon ves čas presega deset odstotkov. Nato cesta večinoma vztraja med osmimi in desetimi odstotki, nekoliko popusti šele v zadnjem kilometru. Skupno vzpon meri 11,3 kilometra, njegov povprečni naklon pa znaša kar 9,1 odstotka.

Profil trase 15. etape Toura 2026. FOTO: Infografika Delo

Na Solaisonu je Vingegaard že blestel

Plateau de Solaison je gostil cilj zadnje etape dirke Critérium du Dauphiné leta 2022. Takrat je ciljno črto prvi prečkal Danec Jonas Vingegaard, ki je skupaj z moštvenim kolegom Primožem Rogličem pripeljal na vrh. Etapna zmaga je pripadla Vingegaardu, ki je bil tisti dan močnejši v klancu, Roglič pa je osvojil skupno zmago na dirki.

Petnajsta etapa letošnjega Toura tako predstavlja eno ključnih prelomnic v boju za rumeno majico. Zaradi izjemno zahtevnega zaključnega vzpona lahko pričakujemo napade favoritov za skupno zmago in morebitne večje razlike v skupnem seštevku.