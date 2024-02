Petdnevna kolesarska dirka, ki je trajala 8 minut in 17 sekund

Dirka po Andaluziji, ki nosi tudi ime Ruta del Sol, je ena od tradicionalih kolesarskih dirk z začetka sezone na evropskih tleh. Dirkanje po sončni Andaluziji marsikomu v zimskih dneh naredi skomine, a ne letos, saj je sonca pri nas dovolj, dirkanja v Andaluziji pa premalo. Zaradi protestov kmetov so namreč odpovedali štiri od petih etap dirke, ohranili so le kratek posamični kronometer, dobil ga je Belgijec Maxim van Gils (Lotto).

Kolesarji so se v sredo že peljali na štart prve etape, ko je prišla vest, da je etapa odpovedana, ker policija ne more zagotoviti varnega prehoda dirke, saj so kadrovsko podhranjeni. Njihova pozornost je bila namreč usmerjena v množične proteste kmetov, ki v teh dneh potekajo v Andaluziji. Želeli so izpeljati vsaj ostale etape, a alternativ ni bilo in petdnevna dirka je bila na koncu okleščena na 4,95 kilometra dolg posamični kronometer v Alcaudeteju.

Progo je v 8 minutah in 17 sekundah najhitreje premagal Maxim van Gils in prišel do najbrž najhitrejše zmage na etapnih dirkah doslej. Domen Novak je končal na 25. mestu.

Van Aert zmagovito, danes dan za Tratnika

Medtem na Portugalskem poteka Volta ao Algarve, kjer je odlično na poti Jan Tratnik. V četrtkovi gorski etapi je zaostal šele v ciljnem šprintu in za vodilnim Danijem Martinezom na 5. mestu v skupnem seštevku zaostaja le za 18 sekund.

Tratnik je sezono začel v dobri formi. FOTO: Decathlon AG2R

Petkovo etapo je v šprintu, glavnino je v zadnjem kilometru zdesetkal padec, tako da je spredaj ostalo le 20 kolesarjev, dobil Wout van Aert in odprl račun v letošnji sezoni. Danes bo na Portugalskem zelo zanimiva etapa, kolesarje čaka 22 kilometrov dolg kronometer v Albufeiri s 322 metri višinske razlike.

Prvi favorit za zmago in majico vodilnega je Remco Evenepoel, ki je 2. v skupnem seštevku, še višje bi se ob dobrem dnevu lahko povzpel tudi Tratnik, stopničke so vsaj na papirju povsem dosegljive.