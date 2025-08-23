Philipsen v sprintu unovčil premoč in oblekel rdečo majico

Zadnjo tritedensko dirko sezone je z zmago odprl belgijski sprinter Jasper Philipsen. Na ravninski etapi od Torina do Novare, dolgi 186,7 kilometra, je bil v zaključnem sprintu razred zase in pričakovano oblekel rdečo majico vodilnega.

Favoriti za skupno zmago so se varno pripeljali do cilja, že v nedeljo pa jih čaka prva preizkušnja, kjer se bodo pokazale karte za končni uspeh.

Letošnja Vuelta sicer poteka brez obeh slovenskih asov. Lanskoletni zmagovalec Primož Roglič si je po nastopih na Giru in Touru vzel premor, medtem ko se bo Tadej Pogačar na dirke vrnil sredi septembra v Kanadi.

Z etapno zmago je Jasper Philipsen prevzel tudi rdečo majico vodilnega v skupnem seštevku. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V vlogi izrazitega favorita je tako Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), njegova glavna tekmeca pa naj bi bila Portugalec Joao Almeida in Španec Juan Ayuso, oba člana ekipe UAE Team Emirates-XRG.

Na dirki nastopata dva Slovenca. Domen Novak ima v ekipi emiratov vlogo pomočnika, medtem ko je Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) danes debitiral na tritedenskih dirkah in bo v prihodnjih dneh iskal priložnosti v pobegih. Oba sta današnjo etapo končala v glavnini.

Na dirki po Španiji nastopata dva slovenska kolesarja, Domen Novak in Gal Glivar. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Prva etapa je potekala po pričakovanem scenariju. Sprinterske ekipe so nadzorovale potek dirke in ubežnikom niso dopustile večje prednosti. V zaključku je imel največ moči Philipsen, ki je suvereno slavil pred Britancem Ethanom Vernonom (Israel-Premier Tech) in Venezuelcem Orluisom Aularjem (Movistar).

Za Belgijca je bila to 55. zmaga v karieri in četrta na španski pentlji, hkrati pa je po rumeni majici na Touru zdaj oblekel še rdečo na Vuelti.

Favoriti za skupno zmago so se v prvi etapi izogibali težavam in varno prišli v cilj. FOTO: Marco Bertorello/AFP

V skupnem seštevku ima Philipsen štiri sekunde prednosti pred Vernonom. Tretji je Nizozemec Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step), ki je nabiral bonifikacijske sekunde na vmesnih ciljih.

Že v nedeljo bo na sporedu druga etapa od Albe do Limoneja, dolga 159,6 kilometra. Kolesarje čaka zaključni vzpon, dolg 9,8 kilometra s povprečnim naklonom 5,1 odstotka, ki bo ponudil prvi vpogled v pripravljenost kandidatov za končno zmago.