Pidcock do zmage na Pogačarjev način

Britanec Tom Pidcock se je za napad odločil na istem makadamskem odseku kot se je lani zmagi naproti pognal Tadej Pogačar. Dobrih 50 kilometrov pred ciljem se je 17. dirka belih cest oziroma Strade Bianche prelomila v boj za zmago.

Dirka, dolga 184 kilometrov od predmestja Siene do centra, starega dela Siene, toskanske prestolnice, s ciljem na znamenitem trgu Campo. Vmes so morali kolesarji premagati 63 kilometrov makadamskih cest, »sterattov«, razdeljenih na 11 odsekov s 3107-skupnimi višinskimi metri.

Začetek dirke so zaznamovali trije ubežniki med katerimi smo se lahko navduševali nad prihajajočim zvezdnikom kolesarstva, komaj 19-letnim Špancem Ivanom Romeom (Movistar). Trojica Alessandro DeMarchi (Israel – Premier Tech), Sven Erik Bystrom (Intermarche Circus Wanty) in Ivan Romeo (Movistar), je imela že dobrih pet minut prednosti, a bilo je videti, da ne bodo zdržali do Sienne. Prvi je popustil ravno najmlajši Romeo, slabih 40 kilometrov pred ciljem.

Peloton se je hitro redčil, 50 kilometrov pred ciljem pa je šlo zares. Prvi je napadel Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost), njegov napad je pokril tudi Tom Pidcock (Ineos Grenadier), ki pa je imel prestavo več. To se je videlo točno na istem klancu, kjer je lani napadel Tadej Pogačar. Pidcock je skupaj s še dvema kolesarjema hitro ujel najprej odpadlega Romea, potem pa še DeMarchija in Bystroma. Vendar 28 kilometrov pred ciljem, po tem, ko so bili ujeti vsi ubežniki, je Pidcock ostal sam v ospredju. Soliral je do cilja, v ozadju pa je bil Matej Mohorič (Bahrain Victorious), med najbolj dejavnimi med zasledovalci.

Deset kilometrov pred ciljem je imel Pidcock samo še deset sekund prednosti pred skupino zasledovalcev, med katerimi je bil še vedno najbolj dejaven prav Matej Mohorič. Med zadnjimi zasledovalci so bili poleg Mateja še Rui Costa (Intermarche Circus Wanty), Tiesj Benoot in Attila Valter (Bahrain Victorious), Valentin Madouas (Groupama - FDJ).

Pidcocku so se zasledovalci pet kilometrov pred ciljem približali na samo osem sekund, vendar ga niso mogli ujeti. Zadnji vzpon, kilometer pred, trgom Campo, je odločil o zmagovalcu. Tom Pidcock je bil danes daleč najmočnejši, zmagal je v Pogačarjevem stilu, brezkompromisen napad, kot da tekmecev sploh ni na dirki. Mateju Mohoriču je na zadnjem klancu zmanjkalo moči, povsem ga je odrezalo od skupinice zasledovalcev. Na drugo mesto se je uvrstil Francoz Madous, tretji je bil Benoot, četrti Costa, peti Walter in šesti Mohorič. Od Slovencev je bil na štartu le še Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki pa ni končal v ospredju.

Špela Kern odlična 19.

V ženski različici Strade Bianche, ki se je končala nekaj ur pred moško dirko, je zmagala Nizozemka Demi Wollering, ki je v šprintu premagala klubsko kolegico Nemko Lotte Kopecky (obe Team SD Worx), tretje mesto je zasedla Američanka Kristen Faulkner (Team Jayco AlUla), ki je pred tem solirala skoraj polovico dirke dolge 1306 kilometrov.

Odlično se je odrezala tudi edina Slovenka na dirki Špela Kern (Cofidis), ki je dirko končala na odličnem 19. mestu! Dirko je končalo 75 kolesark, še enkrat toliko jih je odstopilo ali pa niso v cilj prišle znotraj časovne omejitve.