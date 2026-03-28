  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

ŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pijana navijača s strehe avtomobila poskušala ukrasti kolo Visme-Lease a Bike

Bizaren incident v Italiji. Jonas Vingegaard v Kataloniji do dominantne zmage. Po zornost navijačev se počasi seli v Flandrijo.
Jonas Vingegaard je letos v odlični formi.
Galerija
Matic Rupnik
28. 3. 2026 | 21:04
3:04
A+A-

Med italijansko dirko Coppi e Bartali, na kateri nastopajo nekatere največje kolesarske ekipe na svetu, je danes prišlo do neljubega dogodka. Dva navijača pod vplivom alkohola, tako poročajo italijanski mediji, sta med dirko s strehe avtomobila ekipe Visma-Lease a Bike poskušala ukrasti njihova kolesa. 

image_alt
Bogdan Fink: S kolesarstvom v Novem mestu bo vse v redu

Na srečo jima to ni uspelo, a vseeno gre za naravnost bizaren dogodek, ki se na dirkah tako visoke ravni ne bi smel zgoditi. Pri ekipi, za katero nastopa izjemni danski kolesar Jonas Vingegaard, so dodali še, da se je eden izmed navijačev do potnikov v avtomobilov obnašal zelo agresivno. 

»Ta incident smo vzeli zelo resno, saj je ogrozil varnost naših sodelavcev. Naša ekipa je takoj obiskala policijo, dogodek pa je takoj prijavila tudi organizatorjem. Na koncu ni bil ukraden noben del naše opreme, ekipa pa ni bila deležna nobene škode. Naši kolegi so logično pretreseni, a so vseeno dobro,« je povedal Richard Plugge, šef ekipe Visma-Lease a Bike, za katero na omenjeni dirki na severu Italije nastopa mladi Slovenec Sven Mernik. Poleg njega je na štartu tudi član Soudal Quick-Stepa Erazem Valjavec. 

Jonas Vingegaard pokoril konkurenco v Kataloniji

Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Jonas Vingegaard je na prestižni večdnevni preizkušnji po Kataloniji prišel do svoje druge zaporedne etapne zmage. Danes je napadel 2,1 kilometra pred ciljem zaključnega vzpona na Queralt in tako prednost v skupnem seštevku pred članom Bahrain Victoriousa Lennyjem Martinezom povišal na 1:22. 

Še osem sekund več na tretjem mestu zaostaja tretji z lanskega Toura Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), njegov ekpini kolega Remco Evenepoel je peti. Slovenci Matevž Govekar, Jakob Omrzel (oba Bahrain Victorious) in Gal Glivar (Alpecin Premier Tech) so bili v vlogah pomočnikov in se niso borili za vidnejše rezultate. 

Jutri je na sporedu še zadnja etapa v Barceloni, ko bodo zmagovalca odločili zaključni vzponi čez Montjuic, prav tako pa bo v Flandriji na sporedu enodnevna klasika Gent-Wevelgem, kjer bodo nastopali Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe) in Luka Mezgec (Jayco Alula). 

Prihodnjo nedeljo bo na sporedu drugi spomenik sezone, dirka po Flandriji, na kateri bo zmago vnovič napadal naš zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Emirates). Slovenski navijači bomo lahko eno najprestižnejših dirk v kolesarskem koledarju prvič doslej spremljali tudi na nacionalni televiziji, kar je dokaz, da se promocija kolesarstva premika v pravo smer. 

 

 

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo