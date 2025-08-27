Koliko zaslužijo najboljši kolesarji?

Da je Tadej Pogačar najbolje plačani kolesar na svetu, ni nobeno presenečenje in je tudi prav. Že štiri leta je najboljši na lestvici UCI, osvojil je že štiri dirke po Franciji, Giro d'Italija, številne spomenike ... Je še vedno svetovni prvak in bo naslov branil jeseni v Ruandi. Portal Domestiquecycling pa je malce razčlenil zaslužke najboljših poganjalcev pedalov ...

Po neuradnih podatkih Pogačar od ekipe UAE Team Emirates letno prejema približno 8,3 milijona evrov. Poleg tega zaradi svojega napadalnega sloga privablja tudi osebne sponzorje, kot so Plume (tehnologija), Look (pedala), Met (čelade), DMT (čevlji), I feel Slovenia (turizem) in Richard Mille (ure).

Za Pogačarjem je na drugem mestu Remco Evenepoel, ki zasluži pet milijonov evrov letno pri ekipi Soudal Quick-Step. Njegova plača pa se bo leta 2026 ob prestopu k ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe, kjer je zdaj prvo ime Primož Roglič, povečala na 6,6 milijona evrov. Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura, ki dirka za Team Visma Lease a Bike, zasluži prav tako impresivnih pet milijonov evrov letno.

Primož Roglič pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe prejema štiri milijone evrov letno. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Med najbolje plačanimi kolesarji najdemo tudi Mathieuja van der Poela, ki dirka za Alpecin-Deceuninck in zasluži štiri milijone evrov letno. Enako vsoto prejemata tudi Wout van Aert iz ekipe Team Visma Lease a Bike ter slovenski as Roglič.

Med deseterico najbolje plačanih kolesarjev so še Tom Pidcock iz ekipe Q36.5 Pro Cycling Team, ki zasluži 2,7 milijona evrov letno, Adam Yates iz ekipe UAE Team Emirates-XRG z enako plačo ter Egan Bernal in Carlos Rodríguez iz ekipe INEOS Grenadiers, ki zaslužita po 2,5 milijona evrov letno.

Mathieu van der Poel in Wout van Aert sta med najbolje plačanimi kolesarji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Poleg teh vrhunskih kolesarjev obstaja še skupina kolesarjev, ki zasluži med 1 in 2 milijona evrov letno. Ti kolesarji pogosto združujejo vloge vodij na manjših dirkah in pomočnikov na največjih dogodkih. Njihove plače se lahko gibljejo od 450.000 do 700.000 evrov na sezono, odvisno od njihove vloge in rezultatov.

Povprečna plača kolesarjev v World Touru se je v letu 2025 nekoliko povečala in sedaj znaša približno 500.000 evrov letno, minimalna plača profesionalnih kolesarjev je določena na 42.000 evrov letno. Ta znesek je namenjen predvsem novincem in mlajšim kolesarjem, ki šele začenjajo svojo profesionalno kariero.