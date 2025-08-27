  • Delo d.o.o.
    Kolesarstvo

    Koliko zaslužijo najboljši kolesarji?

    Portal Domestiquecycling je razčlenil plače kolesarjev v World Touru. Tadej Pogačar pričakovano na vrhu, Remco Evenepoel v novi ekipi pred Primožem Rogličem.
    Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Tadej Pogačar so najbolje plačani kolesarji. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters
    Galerija
    Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel in Tadej Pogačar so najbolje plačani kolesarji. Foto Sarah Meyssonnier/Reuters
    Peter Zalokar
    27. 8. 2025 | 12:46
    27. 8. 2025 | 12:46
    3:01
    A+A-

    Da je Tadej Pogačar najbolje plačani kolesar na svetu, ni nobeno presenečenje in je tudi prav. Že štiri leta je najboljši na lestvici UCI, osvojil je že štiri dirke po Franciji, Giro d'Italija, številne spomenike ... Je še vedno svetovni prvak in bo naslov branil jeseni v Ruandi. Portal Domestiquecycling pa je malce razčlenil zaslužke najboljših poganjalcev pedalov ...

    image_alt
    Tadeja Pogačarja med treningom pustite pri miru

    Po neuradnih podatkih Pogačar od ekipe UAE Team Emirates letno prejema približno 8,3 milijona evrov. Poleg tega zaradi svojega napadalnega sloga privablja tudi osebne sponzorje, kot so Plume (tehnologija), Look (pedala), Met (čelade), DMT (čevlji), I feel Slovenia (turizem) in Richard Mille (ure).

    image_alt
    Vsak dan manj tekmecev Pogačarja, odpadel še eden največjih

    Za Pogačarjem je na drugem mestu Remco Evenepoel, ki zasluži pet milijonov evrov letno pri ekipi Soudal Quick-Step. Njegova plača pa se bo leta 2026 ob prestopu k ekipi Red Bull–BORA–hansgrohe, kjer je zdaj prvo ime Primož Roglič, povečala na 6,6 milijona evrov. Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura, ki dirka za Team Visma Lease a Bike, zasluži prav tako impresivnih pet milijonov evrov letno.

    Primož Roglič pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe prejema štiri milijone evrov letno. FOTO: Marco Bertorello/AFP
    Primož Roglič pri ekipi Red Bull-BORA-hansgrohe prejema štiri milijone evrov letno. FOTO: Marco Bertorello/AFP

    Med najbolje plačanimi kolesarji najdemo tudi Mathieuja van der Poela, ki dirka za Alpecin-Deceuninck in zasluži štiri milijone evrov letno. Enako vsoto prejemata tudi Wout van Aert iz ekipe Team Visma Lease a Bike ter slovenski as Roglič.

    image_alt
    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Med deseterico najbolje plačanih kolesarjev so še Tom Pidcock iz ekipe Q36.5 Pro Cycling Team, ki zasluži 2,7 milijona evrov letno, Adam Yates iz ekipe UAE Team Emirates-XRG z enako plačo ter Egan Bernal in Carlos Rodríguez iz ekipe INEOS Grenadiers, ki zaslužita po 2,5 milijona evrov letno.

    Mathieu van der Poel in Wout van Aert sta med najbolje plačanimi kolesarji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters
    Mathieu van der Poel in Wout van Aert sta med najbolje plačanimi kolesarji. FOTO: Benoit Tessier/Reuters

    Poleg teh vrhunskih kolesarjev obstaja še skupina kolesarjev, ki zasluži med 1 in 2 milijona evrov letno. Ti kolesarji pogosto združujejo vloge vodij na manjših dirkah in pomočnikov na največjih dogodkih. Njihove plače se lahko gibljejo od 450.000 do 700.000 evrov na sezono, odvisno od njihove vloge in rezultatov.

    image_alt
    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    Povprečna plača kolesarjev v World Touru se je v letu 2025 nekoliko povečala in sedaj znaša približno 500.000 evrov letno, minimalna plača profesionalnih kolesarjev je določena na 42.000 evrov letno. Ta znesek je namenjen predvsem novincem in mlajšim kolesarjem, ki šele začenjajo svojo profesionalno kariero.

    Sorodni članki

    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarska dirka po Nemčiji

    Pogačar: Zmagovalec je jasen. To je smešno in nepravilno

    Razveljavljena zmaga Dannyja van Poppla je razjezila Tadeja Pogačarja, ki je ostro kritiziral sodnike. Etapna zmaga je tako pripadla Norvežanu Waerenskjoldu.
    23. 8. 2025 | 19:19
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta

    Philipsen v sprintu unovčil premoč in oblekel rdečo majico

    Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec uvodne etape dirke po Španiji. V sprintu glavnine v Novari je bil prepričljiv in oblekel majico vodilnega.
    23. 8. 2025 | 18:42
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Iz Adrie Mobil do dirke po Španiji

    Mladi slovenski kolesa Gal Glivar bo nastopil na svoji prvi tritedenski dirki. Kako je prišel vse do legendarne Vuelte?
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 11:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Španski krog se bo jutri v Torinu začel z dvema slovenskima kolesarjema na štartu, Domnom Novakom in Galom Glivarjem.
    Miha Hočevar 22. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Jakob Omrzel po Pogačarjevih stopinjah

    Slovenija z močno zasedbo na Tour de l'Avenir, dirko po Franciji za tekmovalce, stare do 23 let. Pričakovanja so visoka
    Matic Rupnik 22. 8. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Renewi Tour

    Belgijski as lovi Pogačarja, na Vuelto tudi Glivar

    Od slovenskih kolesarjev se je na uvodni etapi dirke Renewi Tour najvišje uvrstil Matevž Govekar.
    20. 8. 2025 | 21:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Kolesarstvo

    Tadeja Pogačarja med treningom pustite pri miru

    Tadej Pogačar med treningi v Romandiji ter Monaku navdušuje s prav posebnim dresom, ki naj bi odbijal fotoaparate in navijače, ki ga motijo med treningom.
    Matic Rupnik 20. 8. 2025 | 12:31
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Tadej PogačarPrimož RogličTour de FranceJonas VingegaardUAE Team EmiratesRemco EvenepoelWout van AertMathieu Van der Poelplače športnikovLestvica UCI

