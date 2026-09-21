Po 11 letih slovo Mezgeca: Čudoviti spomini. Čudovita prijateljstva. Hvaležen.

Enajst let, več imen iste ekipe in nešteto kilometrov pozneje je Luka Mezgec še zadnjič oblekel klubski dres. Na nedeljski enodnevni dirki Gooikse Pijl v Belgiji je končal dolgo obdobje pri avstralski zasedbi Jayco AlUla, do konca kariere pa bo 38-letni Kranjčan nastopil le še v dresu slovenske reprezentance.

»Moj čas z družino GreenEDGE se je končal. Enajst let. Čudoviti spomini. Čudovita prijateljstva. Hvaležen,« je Mezgec ob slovesu zapisal na družbenih omrežjih.

Odzivi pod objavo so pokazali, kakšne vezi so se spletle v več kot desetletju. Dolgoletni moštveni kolega Luke Durbridge mu je sporočil: »Vesel sem, da se je zgodilo, ne žalosten, da je konec.« Lukas Pöstlberger je dodal, da je vesel, da sta vsaj eno leto preživela v isti ekipi.

Matteo Trentin pa se je spomnil stare Mezgečeve šale: »Torej nič Kitajske zate?«

Slovenec je namreč ob številnih vprašanjih, kje bi nekoč želel odpeljati zadnjo dirko kariere, večkrat v šali odgovoril, da ima pravzaprav le eno željo: »Samo na Kitajskem ne.«

Na svoji zadnji dirki za ekipo je znova opravljal vlogo, po kateri je postal prepoznaven predvsem v zadnjem delu kariere: vlogo izkušenega pomočnika in cestnega kapetana. Gooikse Pijl je končal na 85. mestu, 59 sekund za zmagovalcem Maxom Kanterjem.

Prišel leta 2016 in nikoli več odšel

Mezgec se je avstralski zasedbi, tedaj imenovani Orica-GreenEDGE, pridružil pred sezono 2016. Imena ekipe so se nato spreminjala – sledili so Mitchelton-Scott, BikeExchange in nazadnje Jayco AlUla –, slovenski kolesar pa je ostal.

Ko je prišel v ekipo, je bil že uveljavljen šprinter. Dve leti prej je v Trstu dobil zadnjo etapo Gira in kot prvi Slovenec slavil etapno zmago na italijanski pentlji, v isti sezoni pa je trikrat zmagal tudi na dirki po Kataloniji. Pozneje je med drugim osvojil naslov slovenskega državnega prvaka in dve etapi na dirki po Poljski.

Z leti se je njegova vloga spremenila. Od lovca na lastne zmage je postal eden najbolj cenjenih pomočnikov v ekipi, pomemben člen šprinterskega vlaka in mentor mlajšim kolesarjem. V Jaycu so prav njegove izkušnje večkrat izpostavili kot eno največjih vrednosti, ki jih je prinašal moštvu.

Zraven pri največjem vzponu slovenskega kolesarstva

Posebno mesto v njegovi karieri imajo tudi nastopi za Slovenijo. Mezgec je bil vrsto let stalni član reprezentance in je dirkal ob številnih najboljših slovenskih kolesarjih, med drugim ob Primožu Rogliču in Tadeju Pogačarju. V zadnjih letih je bil pomemben del slovenske ekipe tudi ob Pogačarjevih uspehih na svetovnih prvenstvih.

Ko je januarja potrdil, da bo letošnja sezona njegova zadnja, je poudaril, da za enega največjih privilegijev svoje kariere šteje prav to, da je lahko od blizu spremljal zlato obdobje slovenskega kolesarstva.

»Zelo sem hvaležen, da dirkam v času Pogija in da lahko na lastne oči spremljam enega največjih kolesarjev v zgodovini. Hvaležen in vesel sem tudi, da sem bil zraven in mu pomagal osvojiti mavrično majico, in to dvakrat. Takšne priložnosti ne dobijo vsi, niti največji prvaki in najboljši pomočniki. Imam srečo, da sem bil med protagonisti največjega vzpona slovenskega kolesarstva. Bolje od tega skoraj ne gre, niti v športu nasploh,« je dejal.

Njegov načrt za zadnjo sezono je bil sicer precej drugačen od tega, kar se je nato zgodilo. Aprila je na dirki Scheldeprijs grdo padel na radijsko postajo, ki jo je imel pod dresom, in si zlomil tri rebra. Po vrnitvi v Slovenijo so se pojavili še zapleti s krvavitvijo v pljuča, zaradi katerih je moral na operativni poseg.

Poškodba mu je preprečila tudi načrtovani zadnji nastop na Giru, na katerem je leta 2014 dosegel največjo posamično zmago kariere. Na dirke se je vrnil junija, prvotnega načrta za konec kariere pa ni spremenil.

Zadnja bo doma

Po nedeljskem slovesu od klubskega dresa sta pred Mezgecem le še dve dirki.

Najprej ga 27. septembra čaka cestna dirka svetovnega prvenstva v Montrealu, teden dni pozneje pa še prav poseben zaključek. Profesionalno kariero bo 4. oktobra končal na evropskem prvenstvu v Sloveniji.

Prav to je bil tudi njegov pogoj, ko so mu pri Jaycu sestavljali program zadnje sezone.

»Moj edini pogoj je bil, da po evropskem prvenstvu nimam več dirk, saj želim kariero končati doma. Da, evropsko prvenstvo v Sloveniji bo moja zadnja dirka,« je napovedal že januarja.

Mezgec bo tako po 14 sezonah med profesionalci zadnje kilometre odpeljal prav pred domačimi navijači in v dresu Slovenije.