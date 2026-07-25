Dvajseta etapa med Bourg d'Oisansom in slovitim vzponom na Alpe d'Huez bo dolga 170,9 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati kar 5450 višinskih metrov. Na poti do cilja jih čakajo štirje legendarni gorski prelazi - Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier in Col de Sarenne -, zato bo to odločilen dan za favorite v skupnem seštevku.

Etapa je pisana na kožo najboljšim hribolazcem in kandidatom za rumeno majico, cilj na Alpe d'Huezu pa obeta enega najbolj spektakularnih zaključkov letošnjega Toura.

Že začetek brez usmiljenja

Start bo v Bourg d'Oisansu, kraju pod vzponom na Alpe d'Huez, ki leži tudi ob vznožju prelaza Col de la Croix de Fer. Kolesarje že kmalu po startu čaka prvi veliki izziv, 24 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,2 odstotka. Zaradi izmenjevanja strmih odsekov in krajših spustov je na tem klancu zelo težko ujeti enakomeren ritem.

Po približno 34 kilometrih bodo dosegli vrh in se spustili proti Saint-Jean-de-Mauriennu, kjer se bo začel naslednji peklenski del etape.

Galibier je streha letošnjega Toura

Po kratkem premoru sledi skoraj 30 kilometrov neprekinjenega vzpenjanja. Najprej čaka Col du Télégraphe, dolg 11,9 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, nato pa skoraj brez pravega spusta še legendarni Col du Galibier. Vzpon na Galibier meri 17,7 kilometra s povprečnim naklonom 6,9 odstotka, njegov vrh pa leži na 2642 metrih nadmorske višine, kar predstavlja najvišjo točko letošnje Dirke po Franciji.

Kraljevska etapa 113. Toura. FOTO. Infografika Delo

Sarenne je skriti odločilni vzpon

Po dolgem spustu proti Mizoënu ob jezeru Lac du Chambon bodo kolesarji dosegli vznožje manj znanega, a izjemno zahtevnega Col de Sarenne. Vzpon je dolg 12,8 kilometra, povprečni naklon znaša 7,3 odstotka, številni odseki, predvsem proti vrhu, pa presegajo desetodstotni naklon. Prav tu bi lahko prišlo do odločilnih napadov favoritov.

Zadnji obračun na Alpe d'Huezu

Od vrha prelaza Sarenne do cilja na Alpe d'Huezu je še 13 kilometrov. Trasa najprej vodi po spustu, nato po razgibanem terenu, zadnjih 3,7 kilometra pa se cesta znova vzpne s povprečnim naklonom 6,2 odstotka. Najzahtevnejši so uvodni metri zaključnega vzpona, kjer bi se lahko odločila letošnja Dirka po Franciji.

Spomini na Riblonov podvig

Prelaz Col de Sarenne je bil na Touru doslej uporabljen le enkrat, leta 2013. Takrat so ga kolesarji prečkali v nasprotni smeri: najprej so se povzpeli na Alpe d'Huez, nato prečkali Sarenne, se spustili v Bourg d'Oisans in še enkrat osvojili znameniti vzpon na Alpe d'Huez.

Tistega dne je Francoz Christophe Riblon dosegel največjo zmago svoje kariere. Po samostojnem pobegu je slavil z minuto prednosti pred Tejayem van Garderenom, etapni spektakel pa velja za enega najbolj nepozabnih v sodobni zgodovini Toura.