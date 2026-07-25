  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Po 5450 višinskih metrih bo Alpe d'Huez ustoličil novega kralja Toura

Danes je na vrsti ena najtežjih etap v zgodovini Dirke po Franciji.
Danes mora biti na Pogačarjevi strani samo še malce sreče. Za vse ostalo je poskrbel do današnje, predzadnje etape. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Galerija
Danes mora biti na Pogačarjevi strani samo še malce sreče. Za vse ostalo je poskrbel do današnje, predzadnje etape. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Miroslav Cvjetičanin
25. 7. 2026 | 09:28
25. 7. 2026 | 09:33
3:43
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Dvajseta etapa med Bourg d'Oisansom in slovitim vzponom na Alpe d'Huez bo dolga 170,9 kilometra, kolesarji pa bodo morali premagati kar 5450 višinskih metrov. Na poti do cilja jih čakajo štirje legendarni gorski prelazi - Col de la Croix de Fer, Col du Télégraphe, Col du Galibier in Col de Sarenne -, zato bo to odločilen dan za favorite v skupnem seštevku.

Etapa je pisana na kožo najboljšim hribolazcem in kandidatom za rumeno majico, cilj na Alpe d'Huezu pa obeta enega najbolj spektakularnih zaključkov letošnjega Toura.

Že začetek brez usmiljenja

Start bo v Bourg d'Oisansu, kraju pod vzponom na Alpe d'Huez, ki leži tudi ob vznožju prelaza Col de la Croix de Fer. Kolesarje že kmalu po startu čaka prvi veliki izziv, 24 kilometrov dolg vzpon s povprečnim naklonom 5,2 odstotka. Zaradi izmenjevanja strmih odsekov in krajših spustov je na tem klancu zelo težko ujeti enakomeren ritem.

Po približno 34 kilometrih bodo dosegli vrh in se spustili proti Saint-Jean-de-Mauriennu, kjer se bo začel naslednji peklenski del etape.

Galibier je streha letošnjega Toura

Po kratkem premoru sledi skoraj 30 kilometrov neprekinjenega vzpenjanja. Najprej čaka Col du Télégraphe, dolg 11,9 kilometra s povprečnim naklonom 7,1 odstotka, nato pa skoraj brez pravega spusta še legendarni Col du Galibier. Vzpon na Galibier meri 17,7 kilometra s povprečnim naklonom 6,9 odstotka, njegov vrh pa leži na 2642 metrih nadmorske višine, kar predstavlja najvišjo točko letošnje Dirke po Franciji.

Kraljevska etapa 113. Toura. FOTO. Infografika Delo
Kraljevska etapa 113. Toura. FOTO. Infografika Delo

Sarenne je skriti odločilni vzpon

Po dolgem spustu proti Mizoënu ob jezeru Lac du Chambon bodo kolesarji dosegli vznožje manj znanega, a izjemno zahtevnega Col de Sarenne. Vzpon je dolg 12,8 kilometra, povprečni naklon znaša 7,3 odstotka, številni odseki, predvsem proti vrhu, pa presegajo desetodstotni naklon. Prav tu bi lahko prišlo do odločilnih napadov favoritov.

Zadnji obračun na Alpe d'Huezu

Od vrha prelaza Sarenne do cilja na Alpe d'Huezu je še 13 kilometrov. Trasa najprej vodi po spustu, nato po razgibanem terenu, zadnjih 3,7 kilometra pa se cesta znova vzpne s povprečnim naklonom 6,2 odstotka. Najzahtevnejši so uvodni metri zaključnega vzpona, kjer bi se lahko odločila letošnja Dirka po Franciji.

Spomini na Riblonov podvig

Prelaz Col de Sarenne je bil na Touru doslej uporabljen le enkrat, leta 2013. Takrat so ga kolesarji prečkali v nasprotni smeri: najprej so se povzpeli na Alpe d'Huez, nato prečkali Sarenne, se spustili v Bourg d'Oisans in še enkrat osvojili znameniti vzpon na Alpe d'Huez.

Tistega dne je Francoz Christophe Riblon dosegel največjo zmago svoje kariere. Po samostojnem pobegu je slavil z minuto prednosti pred Tejayem van Garderenom, etapni spektakel pa velja za enega najbolj nepozabnih v sodobni zgodovini Toura. 

Novice  |  Črna kronika
Zapor

Za županove prometne prekrške je plačevala občina

Franc Šlihthuber, nekdanji župan Gornjih Petrovcev, zavlačuje odhod na prestajanje kazni.
Andrej Bedek 24. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Video
Šport  |  Kolesarstvo
Tour 2026

Junak na Touru zaradi neprevidnega gledalca skoraj ostal brez zmage

Richard Carapaz je končno uspel številne pobege na letošnji dirki po Franciji kronati z etapno zmago. Kmalu pa bi se znašel na tleh zaradi gledalca.
24. 7. 2026 | 09:05
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
18. etapa

Carapaz prvi na Rogličevem klancu. Pogačar ostaja rumen

Ekvadorec je zmagal po silovitem napadu in v slogu Pogačarja zmagal na Rogličevem klancu.
Miroslav Cvjetičanin 23. 7. 2026 | 14:57
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
Premočna čustva

Prvi argentinski skesanec: To ni opravičilo. Moral bi ravnati drugače

Pomočnik argentinskega selektorja Roberto Ayala je prvič javno spregovoril o incidentih po finalu svetovnega prvenstva v nogometu in porazu proti Španiji.
23. 7. 2026 | 17:45
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Diagnoza hude bolezni še ne pomeni konca truda

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
Promo Delo 24. 7. 2026 | 09:30
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Register dejanskih lastnikov

Kdo bo po novem lahko preverjal dejanske lastnike podjetij

Novela zakona o preprečevanju pranja denarja širi krog tistih, ki bodo imeli možnost takojšnjega vpogleda v register dejanskih lastnikov.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetniške zvezde

Čisti zrak prvič del koncepta energetske učinkovitosti

Slabša kakovost zraka v delovnih prostorih se povezuje z zdravjem, delovno učinkovitostjo zaposlenih in kakovostjo opravljenega dela.
Milka Bizovičar 23. 7. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Val javnih ponudb delnic pri sosedih, kdaj bo prvi slovenski Spacex

Štiri hrvaške družbe so v dobrem letu zbrale približno 360 milijonov evrov svežih sredstev vlagateljev. Novih naložb so željni tudi slovenski vlagatelji.
Karel Lipnik 21. 7. 2026 | 05:05
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Pogled analitika

Hrvaški lastniki bolj pripravljeni odpreti lastništvo podjetij kot slovenski

Lojze Kozole iz Ilirike o javnih ponudbah delnic pri nas in na Hrvaškem.
Nejc Gole 21. 7. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Tour 2026kolesarstvodirka po FrancijiTour de FranceTadej Pogačar

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Pozdrav poletju
POČITNICE

Na potovanjih se naša podoba o tem, kdo smo, zrahlja

Potovanja možgane prebudijo iz rutine, spodbujajo ustvarjalnost in nam pomagajo, da sebe ter svet pogledamo z drugačnega zornega kota.
25. 7. 2026 | 10:00
Preberite več
Razno
Vredno branja

Eskalacija ob Rdečem morju: Savdska Arabija napadla Jemen, hutijevci odgovorili

Napadi savdskega sovražnika na civilne objekte v Hodejdi in na otoku Kamaran so nevarno zaostrovanje razmer, so sporočili predstavniki hutijevcev.
25. 7. 2026 | 09:52
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kraljevska etapa Toura

Po 5450 višinskih metrih bo Alpe d'Huez ustoličil novega kralja Toura

Danes je na vrsti ena najtežjih etap v zgodovini Dirke po Franciji.
Miroslav Cvjetičanin 25. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Požari v Španiji in Franciji

Evakuirali že več kot 200.000 ljudi, v ognju mondena turistična območja

Predsednica regionalne vlade v Madridu je požar opisala kot najhujšega v zgodovini regije.
25. 7. 2026 | 09:22
Preberite več
Premium
Razno
Pregled tedna

Najbolj si želimo tisto, kar smo nekoč imeli in izgubili

Nolanov Odisej ugotavlja, da šele spoznanje krivde omogoča nadaljevanje osmišljenega življenja. Pozaba je sama po sebi greh.
Zorana Baković 25. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kraljevska etapa Toura

Po 5450 višinskih metrih bo Alpe d'Huez ustoličil novega kralja Toura

Danes je na vrsti ena najtežjih etap v zgodovini Dirke po Franciji.
Miroslav Cvjetičanin 25. 7. 2026 | 09:28
Preberite več
Novice  |  Svet
Požari v Španiji in Franciji

Evakuirali že več kot 200.000 ljudi, v ognju mondena turistična območja

Predsednica regionalne vlade v Madridu je požar opisala kot najhujšega v zgodovini regije.
25. 7. 2026 | 09:22
Preberite več
Premium
Razno
Pregled tedna

Najbolj si želimo tisto, kar smo nekoč imeli in izgubili

Nolanov Odisej ugotavlja, da šele spoznanje krivde omogoča nadaljevanje osmišljenega življenja. Pozaba je sama po sebi greh.
Zorana Baković 25. 7. 2026 | 09:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
13. 7. 2026 | 09:46
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
15. 7. 2026 | 12:44
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
20. 7. 2026 | 11:44
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometTourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo