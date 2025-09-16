Po dirki kariere bela majica z Izraelci noče več imeti opravka

Dirka po Španiji še buri duhove, stopničke na parkirišču na hladilnih zabojih za najboljše kolesarje sveta so se vpisale v zgodovino. Ne tako, kot bi kolesarji ali prireditelji želeli, direktor dirke Javier Guillen pa je pojasnil, da prave izbire niti niso imeli. »Mi smo šport, ne politična organizacija, in takšni želimo tudi ostati. Želimo varnost za vse udeležence, ne glede na njihovo ozadje. Predvsem pa nimamo vzvodov, s katerimi bi Izraelu lahko preprečili nastop, to moč ima le mednarodna zveza,« pojasnjuje Guillen.

Ker se vse bolj zdi, da bo imela ekipa Israel Premier Tech do konca krize v Gazi veliko težav z nastopanjem, jo zapuščajo najboljši kolesarji. Najprej je pogodbo z moštvo enostransko prekinil Derek Gee in se podal na sodišče, odličnemu Kanadčanu je sledil še mladi Američan, ki je zaznamoval Vuelto.

Matthew Riccitello je bil prijetno presenečenje minulih treh tednov, dirko je končal kot najboljši mladi kolesar in peti v skupnem seštevku. Slavje v moštvu pa ni dolgo trajalo, 23-letni Američan je objavil, da bo prihodnje leto dirkal za ekipo Decathlon CMA CMG, ki sestavlja močno moštvo okrog supertalenta Paula Seixasa, pripeljali so tudi nizozemskega šprinterja Olava Kooija.

Kariero sta končala Michael Woods in Simon Clarke, trenutno ima Israel Premier Tech v svojih vrstah le še 17 kolesarjev s pogodbo za prihodnjo sezono.