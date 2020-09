Po Elizejskih poljanah rumena Slovenija še na Kongresnem trgu

Ljubljana

Primoz Roglič (levo) in Tadej Pogačar sta si kljub medsebojni tekmovalnosti iskreno čestitala za junaške vožnje na tri tedne slovensko obarvani dirki po Franciji. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

- Slovenija bo po zgodovinskemu uspehuinna Touru obarvana rumeno. Slovenska kolesarja sta v nedeljo svoji imeni in tudi Slovenijo postavila na naslovnice številnih svetovnih medijev. V domovini se bo proslavljanje njunih dosežkov nadaljevalo tudi danes, vrhunec pa bo prihodnji ponedeljek, 28. 9., na ljubljanskem Kongresnem trgu.Slovenski kolesar Pogačar je nekoliko presenetljiv zmagovalec dirke po Franciji. Enaindvajsetletnik s Klanca pri Komendi je v nedeljo v rumeni majici varno prečkal ciljno črto na Elizejskih poljanah in postavil piko na i izjemnim predstavam na Touru. Na njem je blestel tudi na koncu drugi Primož Roglič.je bil na Elizejskih poljanah v etapi 13. Pogačar je tako potrdil vse rekorde, ki jih je neformalno dosegel že po sobotnem kronometru. Uradno je postal drugi najmlajši zmagovalec Toura, mlajši je bil ledavnega leta 1904. Postal je tudi prvi debitant po Francozuin letu 1983, ki je osvojil Tour.Že v nedeljo je nekaj sto Slovencev Pogačarja pričakalo na ciljni črti v Parizu, med njimi sta bila tudi predsednik republiketer zunanji minister. Slavnostno je bilo tudi v rodnih krajih Pogačarja in Rogliča, Komendi in Kisovcu. Danes se bo kolesarjem poklonila tudi prestolnica. Ljubljanski grad bo danes obarvan rumeno, ljubljanski županje na družbenih omrežjih napovedal, da tako naša najboljša kolesarja kot vse njune podpornike pričakujejo prihodnji ponedeljek na Kongresnem trgu.