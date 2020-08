Po Emiliji najhitrejši Aleksandr Vlasov

Bologna – Rus Aleksandr Vlasov je zmagovalec enodnevne kolesarske dirke po Emiliji, na kateri je bil lani najuspešnejši Primož Roglič. Kolesar Astane je na 199,7 kilometra dolgi preizkušnji med Casalecchiom di Reno in San Luco za devet sekund prehitel Portugalca Joaa Almeido in za 18 Italijana Diega Ulissija. Luka Pibernik in Domen Novak (oba Bahrain-McLaren) dirke nista dokončala.



Na ženski preizkušnji, ki je potekala na 87,5 km med Bologno in San Luco, je zmagala Danka Cecilie Uttrup Ludwig, druga je bila Litovka Rasa Leleivyte, tretja pa Nizozemka Pauliena Rooijakkers. Tik za stopničkami je bila Urša Pintar (Ale BTC Ljubljana), vse tri so zaostale za 11 sekund. Njena ekipna kolegica, Italijanka Tatiana Guderzo, je bila sedma, na enajstem mestu pa je pristala Špela Kern (Lviv Cycling team).