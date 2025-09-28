Po Emiliji Romanji brez izraelske ekipe

Organizatorji enodnevne kolesarske dirke po Emiliji Romanji, ki je na sporedu 4. oktobra, so prepovedali nastop ekipe Israel-Premier Tech na letošnji izvedbi, poroča italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport. Kot razlog so navedli varnostne razloge po prizorih na dirki po Španiji, kjer so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste.

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo celo odpovedali, zaradi številnih protestov proti prisotnost ekipe iz Izraela. V tej luči so zdaj ukrepali organizatorji dirke po Emiliji Romanji s startom v Mirandoli in ciljem v Bologni.

Organizatorji dirke Adriano Amici je sicer pojasnil, da so odločitev za izključitev ekipe sprejeli zaradi »zagotavljanja varnosti vseh športnikov, delavcev in gledalcev,« je poročal BBC.

Britanski mediji navaja tudi odziv kolesarke ekipe, ki je potrdila, da so organizatorji preklicali vabilo za njen nastop na dirki. »Organizatorji so navedli skrb za varnost zaradi napovedanih protestov, ki bi lahko prekinili dirko. Izjemno razočarani smo, da so grožnje z nasiljem ovirajo naš šport.«

Mestna svetnica v Bologni Roberta Li Calczi pa je pozdravilo odločitev organizatorjev dirke po Emiliji Romanji. Kot je dejala za AP, je šport sredstvo za promocijo univerzalnih vrednot, med njimi poštenosti in solidarnosti: »Veseli me, da to mnenje delijo tudi organizatorji dirke, ki so potrdili, da izraelska ekipa ne bo sodelovala na Giru dell'Emilia«.

Medtem je The Independent pred dnevi poročal, da je ekipa v lasti Kanadsko-Izraelskega milijarderja Sylvana Adamsa pod vse večjim pritiskom, da spremeni svoje ime. Tako naj bi glavna sponzorja ekipe zahtevala, da se iz imena odstrani povezava z Izraelom.

Zahtevo sta podala tako proizvajalec koles Factor kot tudi imenski partner Premier Tech, prvi je zahteval tudi spremembo barv ekipe in zagrozil s prekinitvijo sodelovanja v nasprotnem primeru.

Čeprav je večina kolesarjev v ekipi iz drugih držav, je ekipa po navedbah Independenta v zadnjih letih pod lastništvom Adamsa postala promocijsko sredstvo za Izrael.