  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
Tadej Pogačar je v odlični formi. FOTO: Marco Bertorello/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je v odlični formi. FOTO: Marco Bertorello/AFP
N. Gr.
17. 6. 2026 | 20:04
17. 6. 2026 | 20:37
2:06
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je po zmagi v prvi etapi dirke po Švici najprej poudaril, da v ekipi UAE Emirates niso načrtovali tako dolgega napada. Slovenski zvezdnik je tekmecem pobegnil več kot 70 kilometrov pred ciljem, a je po prihodu v Sondrio razlagal, da se je vse skupaj zgodilo precej bolj spontano.

image_alt
Pogačar je prikazal eno izmed svojih najboljših dirk

»Ne vem, to zagotovo ni bil načrt, a nekako je uspelo. Hvala moštvenim kolegom, brez njih in zelo dobrega dela v ozadju to ne bi bilo mogoče,« je povedal Pogačar, ki je na dirki po Švici nastopil prvič in jo začel z zmago ter majico vodilnega, ki se zdi zelo varno na njegovih ramenih.

Priložnost za še eno dolgo samostojno akcijo je začutil po tem, ko sta z Brandonom McNultyjem napadla v lovu na bonifikacijske sekunde na letečem cilju. »Po bonifikacijskem šprintu sva se z Brandonom pogledala in rekla: pojdiva! Nekaj sva poskusila, od tam naprej smo samo šli proti cilju,« je dejal.

FOTO: Marco Bertorello/AFP
FOTO: Marco Bertorello/AFP

Pogačar je dodal, da med napadom nekaj časa sploh ni imel radijske zveze. »Nisem vedel, kaj se dogaja zadaj, zato sem samo nadaljeval v visokem ritmu. Ko sem izvedel, da je razlika velika, sem ujel ritem, ki je bil znosen in ga skušal držati do cilja,« je pojasnil.

Za naslednje dni je napovedal bolj previden pristop. Cilj bo ostati varen in braniti majico, ob tem pa je poudaril, da ima UAE dovolj močno ekipo tudi za nove etapne priložnosti. Med kandidati je omenil Jhonatana Narvaeza, McNultyja in Felixa Großschartnerja.

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Franciji 2026

V boj s Pogačarjem brez zvezdnika, ki je imel veliko smolo

Belgijski zvezdnik Wout van Aert bo izpustil dirko po Franciji, Jonas Vingegaard je ostal brez dragocenega pomočnika.
17. 6. 2026 | 13:47
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
V živo

Pogačar je prikazal eno izmed svojih najboljših dirk

Neverjetni Pogačar je s formo še samega sebe presenetil.
Miroslav Cvjetičanin 17. 6. 2026 | 08:18
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
dirka po Švici

Pogačar in Roglič v lov na lovoriko, ki jima še manjka

Slovenska zvezdnika se bosta udarila za rumeno majico na dirki po Švici. Za Pogačarja generalka za Tour, kaj pa za Rogliča?
Miha Hočevar 16. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Photo
Šport  |  Kolesarstvo
45. Maraton Franja BTC City

Nikjer ne navijajo tako kot na maratonu Franja

Tridnevni kolesarski praznik 45. Maraton Franja BTC City je na slovenske ceste privabil okoli 7000 udeležencev in 100.000 navijačev.
Miha Hočevar 15. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Pogačarjev pomočnik vse boljši: Ne morem verjeti, kaj mi uspeva

Na seznamu zmagovalcev dirke je Isaac Del Toro nasledil Tadeja Pogačarja, ki je slavil lani, leto prej pa je bil najboljši Primož Roglič.
14. 6. 2026 | 17:45
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Analiza

OECD predlaga ukinitev obvezne božičnice

Brez ukrepov nam ne bo šlo več tako dobro. Priporočila OECD večinoma v drugo smer kot zaveze koalicijske pogodbe
Barbara Hočevar 16. 6. 2026 | 18:20
Preberite več
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
TOP 300

TOP 300: katera so največja podjetja in kako uspešna so?

Ustvarjena dodana vrednost Krke blizu milijarde evrov, kar je skoraj dvakrat več od drugega Darsa.
Karel Lipnik 17. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
V živo

Pogačar je prikazal eno izmed svojih najboljših dirk

Neverjetni Pogačar je s formo še samega sebe presenetil.
Miroslav Cvjetičanin 17. 6. 2026 | 08:18
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Tabor

Maribor: 63-letnik umoril 62-letno žensko, nato sodil še sebi

V Mariboru so v stanovanju našli mrtva 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Policija sumi na kaznivo dejanje umora, ki ga je storil 63-letnik.
17. 6. 2026 | 11:07
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Vredno branja

Ko se zgodi najhujše: zakaj izgubljamo bitko v prvih urah

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
16. 6. 2026 | 11:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 10:05
Preberite več
Ne spreglejte
Video
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Izgubljamo več kot 17 milijonov delovnih dni, kako daleč bo morala iti reforma?

Absentizem ni samo družbeni, ampak že razvojni problem Slovenije, opozarja Ana Vodičar, ki poudarja, da nova pravila ne krnijo pravic zavarovancev.
Barbara Hočevar 17. 6. 2026 | 17:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Zdravstvo potrebuje investicijsko logiko

Zdravstvo ni breme gospodarstva, ampak je dejavnik njegove rasti in naložba v družbeno blaginjo.
Petra Došenović Bonča 17. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Ekstremna vročina povzroča milijardno gospodarsko škodo

V zadnjih štirih letih je zaradi vzrokov, povezanih z vročino, v Evropi umrlo več kot 200.000 ljudi.
17. 6. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarkolesarstvoUAE EmiratesPrimož RogličŠvica

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Nogomet
SP 2026

V Houstonu alarm, Ronaldo je ostal brez odgovora

V dnevu, ko nogometni svet občuduje njegovega največjega rivala, Cristiano Ronaldo ni uspel pomagati Portugalski do zmage.
Nejc Grilc 17. 6. 2026 | 21:04
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Vredno branja

Razcepljeni med mirom in popolnim obračunom z Iranom

ZDA: Vidni republikanci v odzivu na mirovni sporazum zahtevajo dokončno uničenje režima ajatol, nekateri na desnici se obračajo proti Izraelu.
Barbara Kramžar 17. 6. 2026 | 20:28
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
17. 6. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometna zveza Slovenije

Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
17. 6. 2026 | 19:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
17. 6. 2026 | 19:39
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Švici

Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Slovenski šampion Tadej Pogačar je tekmecem pripravil lekcijo v Švici, čeprav z ekipo niso bili dogovorjeni za napad.
17. 6. 2026 | 20:04
Preberite več
Šport  |  Rokomet
Rokometna zveza Slovenije

Rokometne volitve zgodovinske, izid nekoliko manj

Bor Rozman ostaja predsednik Rokometne zveze Slovenije, prvič doslej se je na volitvah za položaj potegoval več kot en kandidat.
17. 6. 2026 | 19:44
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Trump: »Dogovor bi lahko podpisali že jutri, morda naslednji dan«

Iransko zunanje ministrstvo je sporočilo, da obstaja možnost za podpis dogovora, ki bi končal vojno.
17. 6. 2026 | 19:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Znanoteh
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
11. 6. 2026 | 14:11
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
16. 6. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Znanoteh
Vredno branja

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
Promo Delo 8. 6. 2026 | 12:49
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Delo 10. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kakšno Slovenijo želimo zgraditi do leta 2035?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Delo 16. 6. 2026 | 09:52
Preberite več
Promo
Kultura  |  Glasba
Vredno branja

Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Nepremičnine
Vredno branja

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
17. 6. 2026 | 09:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ni vsak magnezij enak: prava oblika naredi razliko

Magnezij je eden najpomembnejših mineralov v telesu, vključen v stotine procesov – od delovanja mišic in živčnega sistema do proizvodnje energije.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Naprava AED že tretjič v vsako slovensko občino

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:40
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej.
9. 6. 2026 | 08:30
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Poškodba zadnjih stegenskih mišic: dogaja se tudi rekreativcem

Poškodba zadnjih stegenskih mišic, v športnem žargonu pogosto imenovanih »hamstringi«, je ena najpogostejših med športniki in fizično aktivnimi posamezniki.
Promo Delo 15. 6. 2026 | 13:01
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Sovoznik

Zgodba, ki navdihuje mnoge Slovence

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju, družinski mizi in še več.
Gregor Knafelc 8. 6. 2026 | 07:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Generacija+
Vredno branja

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
13. 6. 2026 | 07:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
15. 6. 2026 | 10:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
Vredno branja

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

EnergetikaZdravjeMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo