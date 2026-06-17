Pogačar po imenitni zmagi: To ni bil del dogovora

Številka 1 svetovnega kolesarstva Tadej Pogačar je po zmagi v prvi etapi dirke po Švici najprej poudaril, da v ekipi UAE Emirates niso načrtovali tako dolgega napada. Slovenski zvezdnik je tekmecem pobegnil več kot 70 kilometrov pred ciljem, a je po prihodu v Sondrio razlagal, da se je vse skupaj zgodilo precej bolj spontano.

»Ne vem, to zagotovo ni bil načrt, a nekako je uspelo. Hvala moštvenim kolegom, brez njih in zelo dobrega dela v ozadju to ne bi bilo mogoče,« je povedal Pogačar, ki je na dirki po Švici nastopil prvič in jo začel z zmago ter majico vodilnega, ki se zdi zelo varno na njegovih ramenih.

Priložnost za še eno dolgo samostojno akcijo je začutil po tem, ko sta z Brandonom McNultyjem napadla v lovu na bonifikacijske sekunde na letečem cilju. »Po bonifikacijskem šprintu sva se z Brandonom pogledala in rekla: pojdiva! Nekaj sva poskusila, od tam naprej smo samo šli proti cilju,« je dejal.

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Pogačar je dodal, da med napadom nekaj časa sploh ni imel radijske zveze. »Nisem vedel, kaj se dogaja zadaj, zato sem samo nadaljeval v visokem ritmu. Ko sem izvedel, da je razlika velika, sem ujel ritem, ki je bil znosen in ga skušal držati do cilja,« je pojasnil.

Za naslednje dni je napovedal bolj previden pristop. Cilj bo ostati varen in braniti majico, ob tem pa je poudaril, da ima UAE dovolj močno ekipo tudi za nove etapne priložnosti. Med kandidati je omenil Jhonatana Narvaeza, McNultyja in Felixa Großschartnerja.