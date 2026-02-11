Po italijanski zmagi bi privabili Tadeja Pogačarja

Sklepno etapo dirke po Omanu je v rdeči majici vodilnega začel Švicar Mauro Schmid (Jayco Alula), za prvega favorita pa je veljal Britanec Adam Yates (UAE), vendar je dala izjemno zahtevna Zelena gora (Džebel Ahbar) drugačno sodbo. Prvo italijansko zmago na tej bližnjevzhodni preizkušnji po desetletju je slavil Christian Scaroni, njegovo moštvo Astana pa je pobralo skorajda vse, kar se je pobrati dalo.

V boju za končno zmago je bilo malodane vse, kar se je dogajalo od sobotnega štarta v Muškatu, pozabljeno, ko je karavana prikolesarila do vznožja Zelene gore. Kolesarji so imeli sicer srečo, da so morali pod žgočim soncem premagati le prvih 5,7 km tega izjemno strmega vzpona (10,4-odstotni povprečni naklon), ki je v celoti dolg 13,7 kilometra in se povzpne nad 2000 metrov nad morjem.

Vseeno pa je bil delni vzpon več kot dovolj, da je ločil najboljše hribolazce od običajnih kolesarjev. Prvi je med favoriti napadel Yates, saj je moral nadoknaditi 32 sekund zaostanka za Schmidom. To mu je uspelo, a ga je v taktični zasedi čakal dvojec iz Astane, Scaroni in Cristian Rodriguez.

Oder za zmagovalce. FOTO: Aurélien Vialatte/A.S.O.

V zaključku je najprej skočil Italijan, kmalu za njim še Španec, v cilju pa sta se veselila dvojne zmage tako v kraljevski etapi kot v skupnem seštevku. Za nameček je Scaroni osvojil še zeleno majico najboljšega po točkah, Astana pa je pobrala še ekipno lovoriko. Na dirki, ki sodi v isti rang tekmovanja kot dirka po Sloveniji (2. Pro), je vse skupaj osvojila več kot 1000 točk UCI. To je več, kot jih prejmejo zmagovalci spomenikov in skoraj toliki kot zmagovalec Gira in Vuelte.

Dragocene izkušnje zmagovalca dirke po Sloveniji

»Ni se mi bilo lahko soočiti z Zeleno goro, tako dolgi vzponi najbolj primerni za moje značilnosti, zagotovo je bil Yates favorit. Ko je do cilja manjkalo približno 1,5 km, je Adam pospešil in za trenutek sem zašel v težave, vendar sem zaradi dragocene pomoči moštvenega kolega Cristiana Rodrigueza ohranjal mirno kri. Zmaga je bila nepričakovana in moram reči, da je čudovito. Drugo mesto mi je pred dvema dnevoma pustilo grenak priokus, zato sem danes želel zadoščenje,« je v cilju povedal 28-letni kolesar iz Brescie, ki se je posebej zahvalil izkušenemu moštvenemu rojaku Diegu Ulissiju, dvakratnemu zmagovalcu dirke po Sloveniji.

»Diego je zelo dobro poznal vzpon, prevozil ga je večkrat in mi je svetoval, kako naj se ga lotim: naj ne sledim skoku Yatesa, temveč naj se vzpenjam v svojem ritmu. Zame je dragocen moštveni kolega, legenda, veliko me lahko nauči, in jaz se učim hitro. Odkar je prišel v ekipo, se je zagotovo nekaj spremenilo, bila sva skupaj v sobi in od tistega trenutka je bil moj pristop k dirkam drugačen, zdaj sem res konkurenčen,« je Scaroni pohvalil 36-letnega Ulissija, ki je bil do leta 2023 moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE.

Čeprav so Italijani slavili prvo zmago v Omanu po Vincenzu Nibaliju leta 2016, je beseda v cilju nanesla tudi na slovenskega zvezdnika. »Prihodnje leto pa bi lahko prišel tudi Pogačar, saj bomo bržkone podaljšali ciljni vzpon. Morda ne bomo šli povsem do vrha, mislim, da bi bil tudi 10-kilometrski vzpon z več kot 10-odstotnim naklonom pravi izziv za Tadeja,« nam je zaupal Pierre-Yves Thouault, direktor dirke, ki jo tako kot Tour de France prireja agencija ASO.