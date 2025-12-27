Po najboljših pripravah Tadej Pogačar v lov za spomenikoma, ki ju še ni osvojil

Športni direktor kolesarske ekipe UAE Team Emirates-XRG Andrej Hauptman po uvodnih pripravah ekipe in njenega prvega zvezdnika Tadeja Pogačarja optimistično zre v novo sezono. Nov rekord prvega kolesarja sveta, objavljen na Stravi, je dober pokazatelj, da je Pogačar na pravi poti, a dejansko dokazovanje pride spomladi, je dejal za STA.

Po Hauptmanovih besedah se ekipa zaveda, da jo želijo tekmeci sklatiti z vrha. Številni prestopi kolesarjev po koncu lanske sezone bi lahko premešali karte v karavani, o tem pa Hauptman pravi, da se je cilj ekipe osredotočiti se na svoje delo.

»Cilj vseh je, da te prehitijo, je pa super občutek biti na vrhu. Gre tudi za odgovornost, da se zavedaš tega, da se lahko vse v hipu spremeni. Mi bomo naredili vse, da do tega ne bo prišlo,« je ob robu finala pokala Slovenije v ciklokrosu, ki je potekal v petek v Ljubljani, za STA dejal dobitnik brona s cestne dirke svetovnega prvenstva leta 2001.

Da so bile priprave emiratov uspešne, kažejo objave Pogačarja na družbenih omrežjih, kjer jih je označil za najboljše doslej. K temu je svetovni prvak dodal bonbonček z objavo na priljubljenem omrežju kolesarskih navdušencev.

Na Stravi je tako v preteklem tednu objavil podatek za opravljen vzpon na Coll de Rates, kjer se je v sklopu priprav na Costa Blanci v Španiji kot prvi doslej spustil pod 12 minutami in prejšnji rekord na trasi popravil za pol minute. Gre sicer za vzpon, kjer je leta 2018 s takratnim rekordom nase opozoril tedaj še neuveljavljeni Jonas Vingegaard.

Glede tega Hauptman pravi: »Le dirke so pravi pokazatelj stanja, je pa vsak dober trening pozitiven pokazatelj dejstva, da smo na pravi poti.«

Nastope v novi sezoni bo Pogačar odprl 8. marca na dirki Strade Bianche. Na druženju z mediji v Benidormu pa je predstavil tudi druge načrte za prihodnjo sezono. Glavni cilji so nastopi na francoskem Touru, kjer bo skušal zmagati petič, ter lov na prvi zmagi na spomenikih Pariz-Roubaix in Milano-San Remo.

Gre za klasiki, ki jih Pogačar med petimi največjimi na svetu še ni osvojil in za kateri pravi, da bi mu osvojitev teh pomenilo več, kot še enkrat slaviti na Touru. Predstavljata pa dodaten izziv, saj praviloma ustrezata nekoliko težjim kolesarjem.

Hauptman pravi, da si Pogačar želi predvsem zmage v »severnem peklu« Roubaixa: »Tadej na vsaki dirki, na kateri starta, želi pustiti pečat in moramo samo počakati, da sezono začne v marcu. Tedaj bo na startu prve dirke, kjer sem prepričan, da bo tudi že konkurenčen.«

Tadej Pogačar je po besedah Andreja Hauptmana izpeljal najboljše priprave. FOTO: Dejan Javornik/Delo

Kako so v UAE Team Emirates-XRG zaradi Pogačarjevih ciljev prilagodili priprave? O tem ostaja športni direktor ekipe precej skrivnosten. »Stvari, ki funkcionirajo, se ne spreminja. Seveda pa je v vsakem ciklu treba stremeti naprej, narediti stvari boljše, kot si jih naredil prej. Tako, da se vseskozi trudimo, da ne zaspimo, da naredimo še korak naprej.«

Tudi sicer ob premešanih kartah med ekipami, kot posledica nekaterih odmevnejših prestopov po koncu lanske sezone, napoveduje zanimivo sezono, ki bi lahko bila nekoliko drugačna kot pretekle. Predvsem v smislu novih glavnih tekmecev ekipi iz Združenih arabskih emiratov za prestol v kolesarskem svetu.

Veliki uspehi Pogačarja in tudi drugih slovenskih kolesarjev v svetovni seriji v zadnjih letih redno navdušujejo ljubitelje kolesarstva na sončni strani Alp. Čeprav so ti res izjemni, skoraj neverjetni, zaradi česar nekateri strokovnjaki opozarjajo, da jih bo težko kadar koli ponoviti, pa dosežki mladih slovenskih kolesarjev nakazujejo, da je za prihodnost slovenskega kolesarstva poskrbljeno, ocenjuje Hauptman.

»Slovensko kolesarstvo trenutno živi kolesarske sanje, ki trajajo že kar par let, ampak mene najbolj veseli to, da iz leta v leto prihajajo mladi kolesarji. V letošnjem letu smo dobili zmagovalca amaterskega Gira, naši kolesarji do 23 let zmagujejo na največjih dirkah in jaz mislim, da je to najbolj pomembno. Je tudi znak, da se v slovenskem kolesarstvu dela dobro,« je dejal nekdanji selektor slovenske moške članske ekipe.