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PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

Danski as je grdo padel v 15. etapi in si zlomil ključnico. Novi prvi Pogačarjev izzivalec je Remco Evenepoel, ki je prvič slavil zmago v gorah.
Tadej Pogačar je želel pripraviti zmagovito akcijo ekipe UAE za Isaaca del Tora, a je bil Remco Evenepoel močnejši. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Galerija
Tadej Pogačar je želel pripraviti zmagovito akcijo ekipe UAE za Isaaca del Tora, a je bil Remco Evenepoel močnejši. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP
Miha Hočevar
19. 7. 2026 | 19:58
19. 7. 2026 | 20:31
7:49
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Tour de France lahko izgubiš v sekundi. To je kruta kolesarska resnica, ki jo je v 15. etapi spoznal Jonas Vingegaard, veliki tekmec Tadeja Pogačarja. Zaradi grdega padca 22 kilometrov pred ciljem je moral odstopiti in na žalosten način se je, kot kaže, končalo eno od največjih rivalstev v sodobnem kolesarstvu. Kljub temu pa slovenski šampion kljub prepričljivemu vodstvu nima proste poti do petega zmagoslavja na Elizejskih poljanah. Mesto prvega izzivalca je s presenetljivo zmago v gorski etapi zapolnil Remco Evenepoel.

»Zelo žalostno je, da Jonasa ni več na dirki. Od leta 2021 sva se vedno borila za zmago. Na začetku morda nisva imela najboljših odnosov, a nato sva se spoštovala kot tekmeca, na nek način sva postala prijatelja. Tour ne bo enak brez njega,« se je odzval Pogačar.

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kolesarstvoTadej PogačarJonas VingegaardRemco Evenepoeldirka po FrancijiTour de FranceTour 2026

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Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

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Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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