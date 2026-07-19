Po nočni dopinški kontroli žalosten konec za Jonasa Vingegaarda

Tour de France lahko izgubiš v sekundi. To je kruta kolesarska resnica, ki jo je v 15. etapi spoznal Jonas Vingegaard, veliki tekmec Tadeja Pogačarja. Zaradi grdega padca 22 kilometrov pred ciljem je moral odstopiti in na žalosten način se je, kot kaže, končalo eno od največjih rivalstev v sodobnem kolesarstvu. Kljub temu pa slovenski šampion kljub prepričljivemu vodstvu nima proste poti do petega zmagoslavja na Elizejskih poljanah. Mesto prvega izzivalca je s presenetljivo zmago v gorski etapi zapolnil Remco Evenepoel.

»Zelo žalostno je, da Jonasa ni več na dirki. Od leta 2021 sva se vedno borila za zmago. Na začetku morda nisva imela najboljših odnosov, a nato sva se spoštovala kot tekmeca, na nek način sva postala prijatelja. Tour ne bo enak brez njega,« se je odzval Pogačar.