Za Urško Žigart je sezona 2026 minila v znamenju dveh hudih padcev in dveh zlomov čeljusti. Zdaj najboljša slovenska kolesarka opozarja, da se številnih nesreč, ki so letos zaznamovale kolesarstvo, po koncu sezone ne sme preprosto pozabiti.

»Letos sem dvakrat hudo padla, Tadej enkrat, toda nesprejemljivo je, da je nekdo med dirko izgubil življenje,« je v pogovoru za italijanski TuttoBici dejala članica ekipe AG Insurance-Soudal.

Pri tem je imela v mislih tragično smrt komaj 19-letnega britanskega kolesarja Finlaya Tarlinga, mlajšega brata kolesarja Ineosa Josha Tarlinga, ki je avgusta umrl med osmo etapo dirke po Portugalski.

»Ni dovolj, da se tega spomnimo za tri dni«

Žigartova je zato pozvala odgovorne, naj se razprave o varnosti končno spremenijo v konkretne ukrepe.

»Za varnost našega športa moramo narediti nekaj konkretnega. Ni dovolj, da se tega spomnimo za tri dni in potem ne naredimo ničesar, da bi se razmere spremenile. Kolesarji ne moremo vsak dan tvegati, da se ne bomo varno vrnili domov k ljudem, ki nas imajo radi,« je poudarila.

Slovenka zelo dobro ve, kako hitro lahko padec spremeni sezono. Junija je na dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust, po okrevanju pa se je vrnila na kolo in znova prišla v dobro formo.

Toda septembra se je zgodba ponovila. Na dirki Faun Tour je ponovno padla in si še drugič zlomila čeljust, zaradi česar je morala predčasno končati sezono ter izpustiti tako svetovno prvenstvo kot domače evropsko prvenstvo.

»Težko sem se sprijaznila s tem, da sem dvakrat padla ravno v času, ko sem bila v vrhunski formi. Bilo je naporno leto, čeprav mi je vseeno uspelo doseči nekaj dobrih rezultatov,« je priznala.

Leta 2027 želi le eno

Težko sezono je preživel tudi njen zaročenec Tadej Pogačar, ki je po hudem padcu na Vuelti in predčasnem koncu sezone prav tako opozoril na težave z varnostjo v profesionalnem kolesarstvu.

Oba sta se medtem vrnila na kolo in se že pripravljata na novo sezono.

»Privoščila sva si teden počitnic v Črni gori, nato pa sva se vrnila v Slovenijo na poroko najinega najboljšega prijatelja Žige,« je razkrila Žigartova.

Pri svojih ciljih za leto 2027 ne želi komplicirati.

»Imam samo en cilj: zmagati.«

Pri tem ji ni pomembno, od kod bo zmaga prišla. Kot je pojasnila, bi bila zadovoljna z etapno zmago, majico ali uspehom na enodnevni dirki – s čimerkoli, kar bi poplačalo njen trud in delo ekipe AG Insurance-Soudal.