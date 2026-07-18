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Kolesarstvo

Po popolnem dnevu Tadej Pogačar že pri 25 zmagah na Touru

Slovenski kolesarski šampion in njegovo moštvo UAE slavilo dvojno zmago v izjemni 14. etapi. Jutri še zahtevnejša preizkušnja.
Slovenski šampion si je prikolesaril četrto letošnjo in skupno že 25. etapno zmago na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP
Galerija
Slovenski šampion si je prikolesaril četrto letošnjo in skupno že 25. etapno zmago na Touru. FOTO: Loic Venance/AFP
Miha Hočevar
18. 7. 2026 | 18:33
6:47
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Tadej Pogačar si želi zadnji teden Toura začeti s čim večjo časovno zalogo. To je bolj kot ne jasno po 14. etapi, v kateri je skupaj z ekipo UAE uprizoril še eno vrhunsko predstavo. Ta mu je v Le Marksteinu prinesla letošnjo četrto in skupno že 25. etapno zmago na dirki po Franciji. Pričakovati je, da se bo za še eno potegoval jutri v še zahtevnejši 15. etapi.

Tako kot dan prej se je v pobeg podala zajetna skupina, v kateri se je ponovno »skril« Tom Pidcock (PInarello Q36.5), ki je v 13. etapi napredoval z 10. na 4. mesto v skupni razvrstitvi. Jasno je bilo, da tokrat ne bo dobil toliko svobode.

Na čelo zasledovalne skupine se je postavil Nils Politt in skoraj polovico etape ubežnikom ni dopustil, da bi se oddaljili za več kot dobri dve minuti. Nato so narekovanje tempa na čelu skupine favoritov prevzeli še drugi kolesarji moštva UAE, ki ga iz spremljevalnega avtomobila vodi športni direktor Andrej Hauptman.

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Pogi Challenge bo v ponos Tadeju in Komendi

Ko je Tim Wellens navil tempo na vzponu na Ballon d'Alsace (8,9 km, 6,9 povprečni naklon), s katerim je imela karavana opravka že v 13. etapi, je bilo bolj kot ne jasno, da tudi najmočnejši in najbolj vztrajni med ubežniki ne bodo dobili priložnosti, da bi se borili z zmago.

Richard Carapaz (EF Education), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick Step), Einer Rubio (Movistar) ter brata dvojčka Tobias in Anders Halland Johannessen (oba Uno X) so imeli na vznožju zadnjega vzpona na prelaz Haag (11,2 km, 7,3 %) le še slabo minuto in pol prednosti. To je bilo odločno premalo za to, kar je sledilo.

Vingegaardov tempo, Pogačarjev napad

Najprej so pobudo na vzponu prevzeli pomočniki Paula Seixasa iz Decathlona, nato še Sepp Kuss, zadnji pomočnik Jonasa Vingegaarda (oba Visma Lease a Bike). Nato je 5,2 km pod vrhom Vingegaard začel narekovati oster tempo, ki je v težave spravil Remca Evenepoela (Red Bull Bora Hansgrohe). Pogačar pa je imel položaj vseskozi pod nadzorom, vseskozi je pogledoval tudi, kako gre njegovemu moštvenemu kolegu Isaacu del Toru.

Nato pa je na najbolj strmem odseku 1,6 km pod vrhom Pogačar vendarle napadel. Vingegaard mu je nekaj časa sledil z le nekaj sekundami zaostanka, nato pa začel popuščati. Pogačarjeva prednost je na gorskem cilju znašala 20 sekund, čakalo pa ga je še šest kilometrov razgibanega terena do cilja. Njegova prednost je naraščala, čeprav sta za njim moči združila Vingegaard in Seixas. Za seboj pa sta vlekla še del Tora, ki si je odlično opomogel, potem ko se je na vzponu že znašel v težavah.

Pogačar je slavil svojo drugo zmago v Le Marksteinu, kjer je leta 2023 dobil 20. etapo. A tokrat je to storil v povsem drugačnem kontekstu. Pred tremi leti si je tukaj Vingegaard kljub dnevnemu porazu zagotovil drugo zmago v Parizu, to pot pa je Pogačar prednost v skupnem seštevku pred njim povečal na 4:30.

Tadej Pogačar je na prelazu Haag spet za seboj pustil vse tekmece. FOTO: Papon Bernard/Reuters
Tadej Pogačar je na prelazu Haag spet za seboj pustil vse tekmece. FOTO: Papon Bernard/Reuters

Uspeh ekipe UAE je z 2. mestom – po 2. etapi v Barceloni je bila to druga dvojna zmaga moštva – zaokrožil del Toro, ki je za svojim kapetanom tako kot Seixas zaostal 38 sekund, Vingegaard pa je v zaključku popustil in za slovenskim zmagovalcem zaostal 44 sekund.

Velik šov za gledalce

»Danes moram reči hvala vsem navijačem ob cesti, bilo je nekaj nepozabnega videti te množice na hribih in vrhovih, izjemno je videti nekaj takega, vsem hvala. Tudi kolesarji izjemno spoštujemo drug drugega, vsi smo pripravili velik šov. Lepo je videti takšno dirkanje,« je povedal Pogačar, ki se je na večni lestvici etapnih zmagovalcev pomaknil za eno mesto navzgor. Zdaj je s 25 zmagami na 4. mestu izenačen z Andrejem Leducqom, pred njim pa so še Bernard Hinault (28), Eddy Merckx (34) in Mark Cavendish (35).

Pogačarjevo mojstorovino so v Vogezih pospremile nepregledne množice. FOTO: Jeff Pachoud/AFP
Pogačarjevo mojstorovino so v Vogezih pospremile nepregledne množice. FOTO: Jeff Pachoud/AFP

»Vedel sem, da Isaac ni stoodstoten, čakal sem na zadnja dva kilometra, ali bo kdo napadel. Decathlon in nato Jonas sta narekovala zelo težak tempo na vzponu. Fantje so odpadali drug za drugim. Dobro sem se počutil, rekel sem si, da bom poskusil v zadnjih dveh kilometrih, ki sem ju zelo dobro poznal. Bilo je tudi toliko gledalcev, da ti to da dodaten zagon, da greš do vrha. Poskusil sem, imel sem dobre občutke, zgrabil sem priložnost,« je odločilne trenutke orisal 27-letnik s Klanca pri Komendi.

»To je bil popoln dan, to etapo smo si označili od začetka, zelo dobro jo poznam, izjemno lepa je, okolica je neverjetna za kolesarjenje. Imam dobre spomine na te kraje, danes smo kot ekipa ustvarili še enega,« je Pogi potegnil črto pod še eno kolesarsko mojstrovino v Vogezih. V tem gorovju leži tudi La Planche des Belles Filles, kjer si je leta 2020 v dvoboju s Primožem Rogličem zagotovil prvo zmago na Touru.

Prvi alpski preizkus

Njegova peta zmaga na Elizejskih poljanah se zdi vse bolj gotova, a se bo pred drugim dnevom počitka bržkone poskušal še bolj utrditi na vrhu. Na sporedu je prvi alpski preizkus, 184-kilometrska 15. etapa s štartom v Champagnolu in 3950 višinskimi metri se bo končala s ciljnim vzponom na Plateau de Solaison (11,3 km, 9,2 %).

Profil 15. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo
Profil 15. etape Toura. INFOGRAFIKA: Delo

»Jutri bo težje, ne bi preveč razlagal. Težek dan bo za nas, a bomo pripravljeni na boj. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, veliko različnih možnosti je,« je slovenski šampion še povedal o naslednjem izzivu, ki bo zanj posebej zahteven zaradi dolgega transferja po današnji etapi.

Sicer pa Vingegaard tudi bolje pozna ciljni klanec, na njem je leta 2022 slavil etapno zmago na dirki po Dofineji, v cilj je prikolesaril z ramo ob rami s tedanjim moštvenim kolegom Rogličem, ki si je zagotovil zmago v skupnem seštevku.

Zadnji zmagovalec tega klanca pa je del Toro, ki je bil na njem najboljši na letošnji odločilni etapi dirke Auvergne-Rhône-Alpes, kot se po novem imenuje dirka po Dofineji. Pogačar na Plateau de Solaison še ni dirkal, je pa ta klanec skupaj s Hauptmanom spoznal med majskim ogledom trase.

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