Po sezoni polni smole velika novica za Urško Žigart

Slovenska kolesarka Urška Žigart je za dve leti podaljšala pogodbo z ekipo AG Insurance-Soudal in bo njen dres nosila vse do konca sezone 2029, je danes sporočilo belgijsko moštvo.

Za 29-letno Slovenko je dobra novica prišla po sezoni, v kateri je imela ogromno smole s poškodbami. Zaradi drugega zloma čeljusti je morala predčasno končati sezono, izpustila je svetovno prvenstvo v Kanadi, nastopiti pa ne more niti na evropskem prvenstvu, ki te dni poteka v Sloveniji.

»Odkar se je pridružila naši ekipi, se je Žigart razvila v eno ključnih kolesark za etapne dirke in zahtevne gorske cilje, hkrati pa dosegla nekaj najboljših rezultatov v svoji karieri,« so zapisali pri AG Insurance-Soudal.

V ekipi verjamejo, da najboljše še prihaja

»Zelo smo veseli, da bomo z Urško nadaljevali našo pot do leta 2029,« je dejal direktor ekipe Jürgen Fore.

Poudaril je, da je Žigart od prihoda pokazala, koliko lahko prispeva tako z rezultati kot z delom znotraj ekipe.

»Urška se pri nas počuti kot doma, ekipa pa rada sodeluje z njo. Kljub vsej smoli v tej sezoni njeni rezultati na dirki po Romandiji, Vuelti in Giru kažejo napredek, ki ga je dosegla. Verjamemo, da je pred nami še veliko več,« je dodal Fore.

V ekipi so ob rezultatih izpostavili tudi njene izkušnje, sposobnosti v vzponih in močno ekipno miselnost.

Zadovoljstva ni skrivala niti Žigart.

»Zelo sem vesela, da sem podaljšala pogodbo z ekipo AG Insurance-Soudal in ostajam tu še dve leti. Resnično sem navdušena, da bomo skupno pot nadaljevali do leta 2029 in se lotili novih izzivov, ki so pred nami. Zelo sem hvaležna za zaupanje in podporo ekipe ter se veselim vsega, kar bomo lahko skupaj dosegli v prihodnjih letih,« je dejala najboljša slovenska kolesarka.

Žigart si je v prvi polovici septembra na dirki Faun Tour Femmes v Franciji še drugič v tej sezoni zlomila čeljust. Prvič jo je zlomila junija na dirki po Švici, nato pa se po okrevanju vrnila na tekmovanja. Ponovni zlom je dokončno prekrižal načrte za zaključek sezone.

Na domačem evropskem prvenstvu zaradi poškodbe manjka tudi njen zaročenec Tadej Pogačar.