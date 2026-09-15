Po stopničkah na Vuelti odhaja drugam, s seboj pa pelje tudi ključnega pomočnika

Avstrijski kolesar Felix Gall, ki je pravkar končano dirko po Španiji sklenil na tretjem mestu, se skupaj z rojakom in prijateljem Gregorjem Mühlbergerjem za prihodnjo sezono iz ekipe Decathlon CMA CGM seli v Lidl-Trek, je danes sporočila nemška zasedba.

Gall je podpisal triletno pogodbo do konca leta 2029, Mühlberger pa dvoletno do konca leta 2028. Pri Lidl-Treku so prihod dvojice pospremili z besedami, da se jim pridružujeta dva močna hribolazca.

Izvrstna sezona Galla

Osemindvajsetletni Gall je za seboj pustil najboljšo sezono kariere. Na Giru je osvojil drugo mesto, na pravkar končani Vuelti pa tretje in se tako v istem letu dvakrat povzpel na zmagovalni oder tritedenske dirke.

Letos ni nastopil na Touru, kjer je lani zasedel peto mesto v skupni razvrstitvi. Na svojem računu ima štiri profesionalne zmage, med drugim tudi etapno slavje na dirki po Franciji leta 2023.

Pri Lidl-Treku ga sicer čaka močna konkurenca za vlogo prvega moža na največjih etapnih dirkah. Nemška ekipa ima v svojih vrstah Juana Ayusa, Mattiasa Skjelmoseja, Dereka Geeja, Giulia Cicconeja in Taa Geoghegana Harta, zato bo zanimivo videti, kako bo razdelila vloge na treh grand tourih. Ayuso je bil letos denimo eden glavnih mož ekipe na Touru, kjer je Lidl-Trek odkrito meril na stopničke v skupni razvrstitvi.

Z njim prihaja tudi pomemben pomočnik

Štiri leta starejši Mühlberger velja za enega najpomembnejših Gallovih pomočnikov in bo z njim sodelovanje nadaljeval tudi v novi ekipi.

V karieri je zbral 12 zmag. Med drugim je v začetku julija osvojil dirko po Avstriji, na kateri je dobil tudi dve etapi.