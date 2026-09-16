Pogačarja ni – kdo bo nosil breme na svetovnem prvenstvu v Montrealu?

Po razburljivem zadnjem tednu Vuelte je pod črto jasno: Enric Mas je bil najmočnejši, Primož Roglič pa je dirko končal na drugem mestu. Ključni trenutek se je zgodil že v 8. etapi z odstopom Tadeja Pogačarja, saj, kot pravi Delov kolesarski specialist Miha Hočevar, »bi gledali povsem drugačno dirko, če bi on prikolesaril do cilja.« Slovenski lev Primož Roglič je navkljub hudi poškodbi tri tedne pred startom Vuelte končal na 2. mestu v skupnem seštevku. FOTO: Lavuelta.es Med svetlimi slovenskimi zgodbami izstopa tudi Jakob Omrzel, ki je z etapno zmago in zrelim dirkanjem potrdil, da lahko tri tedne tekmuje na najvišji ravni. Bahrain Victorious je po oceni Hočevarja odlično prebral razmere na dirki, Omerzel pa je priložnost brez omahovanja tudi unovčil. Roglič bo predvidoma glavni adut ...