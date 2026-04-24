Umrl nekdanji Pogačarjev ekipni kolega, kolesarski svet žaluje

Kolesarska ekipa NU Colombia je sporočila, da je po padcu minulo soboto danes v bolnišnici umrl kolumbijski kolesar Cristian Camilo Muñoz. Nekdanji član UAE Emirates si je na dirki po francoskem departmaju Jura poškodoval koleno, a sprva poškodba ni bila prehuda. S svojo ekipo je celo pripotoval v Asturijo, kjer bi moral nastopiti na še eni večdnevni dirki, a je zaradi bolečin vendarle obiskal bolnišnico.

Še tri dni nazaj je, očitno iz bolnišnice, na družbenem omrežju instagram svoji partnerici voščil za rojstni dan: »Ljubim te, si najboljše, kar sem dobil v življenju,« se je glasil njegov zadnji javni zapis.

Stanje se mu je iz dneva v dan slabšalo, v Španiji so ga hitro operirali, a kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja ni mogel premagati zapletov, povezanih s poškodbo – španski Eurosport poroča, da je razlog smrti bakterijska okužba. Novica je šokirala svetovno kolesarsko javnost, ekipa NU Colombia pa se je umaknila z dirke po Asturiji.

Tridesetletnik je sicer za ekipo UAE Emirates dirkal med letoma 2019 in 2021, nekajkrat pa je pomagal tudi Tadeju Pogačarju – tudi ob njegovi drugi skupni zmagi na dirki po Kataloniji. Slovenski zvezdnik se je na instagramu že odvzal pod žalostno objavo svoje ekipe: »Počivaj v miru,« je zapisal in dodal emotikon zlomljenega srca. Bil je znan po svojem nalezljivem nasmešku, s katerim je sotekmovalce na dirkah vselej spravljal v dobro voljo, z vseh dirk in pripravljalnih kampov pa se že vrstijo žalostni zapisi slovesa od Muñoza.