Umrl nekdanji Pogačarjev ekipni kolega, kolesarski svet žaluje

Ekipi se je pridružil istega leta kot Pogačar, Slovencu pa je pomagal do njegove druge skupne zmage med elito. Umrl je po zapletih po poškodbi kolena.
Carlos Camilo Muñoz je bil tri leta član ekipe Emiratov. FOTO:  UAE Emirates/instagram
Carlos Camilo Muñoz je bil tri leta član ekipe Emiratov. FOTO:  UAE Emirates/instagram
M. Ru.
24. 4. 2026 | 17:12
24. 4. 2026 | 17:31
2:08
A+A-

Kolesarska ekipa NU Colombia je sporočila, da je po padcu minulo soboto danes v bolnišnici umrl kolumbijski kolesar Cristian Camilo Muñoz. Nekdanji član UAE Emirates si je na dirki po francoskem departmaju Jura poškodoval koleno, a sprva poškodba ni bila prehuda. S svojo ekipo je celo pripotoval v Asturijo, kjer bi moral nastopiti na še eni večdnevni dirki, a je zaradi bolečin vendarle obiskal bolnišnico. 

image_alt
Jakob Omrzel navdušil, Rogličev varovanec do uspeha kariere

Še tri dni nazaj je, očitno iz bolnišnice, na družbenem omrežju instagram svoji partnerici voščil za rojstni dan: »Ljubim te, si najboljše, kar sem dobil v življenju,« se je glasil njegov zadnji javni zapis. 

Stanje se mu je iz dneva v dan slabšalo, v Španiji so ga hitro operirali, a kljub prizadevanjem zdravstvenega osebja ni mogel premagati zapletov, povezanih s poškodbo – španski Eurosport poroča, da je razlog smrti bakterijska okužba. Novica je šokirala svetovno kolesarsko javnost, ekipa NU Colombia pa se je umaknila z dirke po Asturiji. 

Tridesetletnik je sicer za ekipo UAE Emirates dirkal med letoma 2019 in 2021, nekajkrat pa je pomagal tudi Tadeju Pogačarju – tudi ob njegovi drugi skupni zmagi na dirki po Kataloniji. Slovenski zvezdnik se je na instagramu že odvzal pod žalostno objavo svoje ekipe: »Počivaj v miru,« je zapisal in dodal emotikon zlomljenega srca. Bil je znan po svojem nalezljivem nasmešku, s katerim je sotekmovalce na dirkah vselej spravljal v dobro voljo, z vseh dirk in pripravljalnih kampov pa se že vrstijo žalostni zapisi slovesa od Muñoza. 

