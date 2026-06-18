Podroben seznam četrtkovih zapor zaradi Dirke po Sloveniji na Štajerskem

Kolesarji bodo vozili na relaciji Radlje ob Dravi–Podvelka–Lovrenc na Pohorju–Selnica–Ruše–Maribor–Trčova–Zgornji Duplek–Dogoše–Miklavž na Dravskem polju–Zlatoličje–Ptuj–Spuhlja–Markovci–Cirkulane–Goričak–Zavrč–Cestica na Hrvaškem–Ormož–Jeruzalem–Središče ob Dravi–Ormož.
Organizatorji in pristojne službe voznike pozivajo, naj spremljajo prometno signalizacijo, upoštevajo navodila policistov in redarjev ter se na pot odpravijo pravočasno.
Predvidena časovnica zapor
- Radlje ob Dravi–Podvelka–Lovrenc na Pohorju: med 11.30 in 12.15.
- Lovrenc na Pohorju–Selnica–Ruše: med 12.00 in 12.40.
- Ruše–Maribor: med 12.30 in 12.55.
- Maribor (Koroški most, Turnerjeva ulica, Maistrova ulica, Titov most, Pobreška cesta): med 12.35 in 13.10.
- Maribor–Trčova–Zgornji Duplek–Miklavž na Dravskem polju: med 12.50 in 13.25.
- Miklavž na Dravskem polju–Zlatoličje–Ptuj: med 13.00 in 14.00.
- Ptuj (Osojnikova cesta, Dornavska cesta)–Spuhlja: med 13.30 in 14.00.
- Spuhlja–Markovci–Stojnci: med 13.35 in 14.20.
- Stojnci–Cirkulane–Zavrč: med 13.55 in 14.45.
- Zavrč–Cestica na Hrvaškem–Ormož: med 14.00 in 15.00.
- Ormož–Jeruzalem: med 14.50 in 15.30.
- Jeruzalem–Središče ob Dravi: med 14.50 in 16.00.
- Središče ob Dravi–Ormož: med 15.15 in 16.20.
Zapore bodo potekale postopno, glede na prihod kolesarske karavane. Promet bo predvidoma sproščen po prehodu tekmovalcev in spremljevalnih vozil.
Komentarji