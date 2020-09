Podvig Rogliča in Pogačarja posebej razveselil tudi STO

Ljubljana

Svoj delež k promociji naše države je v zadnjih dneh prispeval tudi odlični Tadej Pogačar. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

- Uspehi slovenskih kolesarjevna dirki Tour de France krepijo tudi podobo Slovenije kot odlične športne destinacije, so zadovoljni na. Slednja sicer vrhunske športnike že dalj časa aktivno vključuje v svoje promocijske aktivnosti in projekte.STO z Rogličem in njegovim klubom Jumbo Visma sodeluje že več let, ob dosežkih Rogliča in Pogačarja v Franciji je sicer organizacija še okrepila svoje komunikacijske aktivnosti. »Tako mediji, športni navdušenci kot tudi ostali ob uspehih naših športnikov namreč še intenzivneje iščejo informacije o deželi, od koder prihajajo tako izjemni športniki,« so izpostavili.Tako so Roglič in Jumbo Visma na svojih družbenih omrežjih v preteklih dneh podčrtali Slovenijo z uporabo ključnika #ifeelslovenia. Velike pozornosti je bil deležen tudi video, ki ga je Roglič posnel za kampanjo Moja Slovenija in v katerem spodbuja Slovence k počitnikovanju doma. Video je bil v preteklem tednu s promocijskim besedilom o Sloveniji kot odlični kolesarski destinaciji vključen v e-novičnik ekipe Jumbo Visme in tako dosegel številne kolesarske navdušence.Številne tuje in slovenske medijske hiše so ob dirki po Franciji v objektiv ujele tudi prepoznavne zelene zastavice I Feel Slovenia. Te je med Rogličevimi navijači razdelila STO in tako na dirki zagotovila pojavnost nacionalne in turistične znamke. Okrepila se je tudi komunikacija s tujimi mediji. S sporočilom, ki izpostavlja, zakaj je Slovenija gonilna sila v kolesarstvu, je STO uspela zagotoviti 281 objav v tujih medijih, s čimer je prvi dan po objavi dosegla več kot 105 milijonov bralcev, so našteli na STO.Nenazadnje pa nacionalna turistična organizacija intenzivno komunicira tudi prek družbenih omrežij, ki jih spremlja več kot 850.000 sledilcev. Objave na Facebooku in Instagramu so tako dosegle več kot 150.000 uporabnikov in izzvale več kot 2000 interakcij.Na družbenem omrežju twitter, ki velja za najučinkovitejši kanal za komunikacijo aktualnih športnih dogodkov, STO ob dirki po Franciji in uspehih Rogliča izvaja okrepljeno komunikacijo in oglaševanje na emitivnih trgih slovenskega turizma, kjer je do sedaj zabeleženih več kot 3,3 milijona prikazov različnih oglasnih kreativ. Uporabniki twitterja so samo v septembru kliknili na oglase STO 44.000-krat, Twitter profil Sloveniainfo pa je obiskalo 26,9 odstotka več uporabnikov kot prejšnji mesec, so še poudarili.