Moč devetih kolesarjev je bila dovolj, da je poletelo jadralno letalo

Vstop največjega proizvajalca energijskih pijač na svetu v kolesarski šport ekipi Red Bull Bora Hansgrohe še ni prinesel zmage na Touru, je pa vanjo vnesel spektakularne promocijske prijeme, kakršnih smo vajeni od »rdečih bikov«. Sinoči so novinarjem, zbranim na Majorki, premierno prikazali kratek film Vzlet s pelotonom (Peloton take off), s katerim so ovekovečili edinstven dosežek – z močjo devetih kolesarjev so v zrak spravili jadralno letalo.

Projekt je vodil Dan Bigham, šef inženirskega oddelka ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, nekdanji član ekipe Ineos, ki je zadolžen predvsem za to, da so kolesa in preostala oprema Primoža Rogliča, Jana Tratnika, Remca Evenepoela, Floriana Lipowitza in druščine čim bolj aerodinamična.

Le slednji od naštetih je sicer sodeloval v devetčlanski »vpregi«, bil je njen prvi mož, za njim pa se je zvrstilo še osem kolesarjev v štirih dvojkah. Projekt, ki so ga začeli v Avstriji in končali na Majorki, je bil posebej zahteven zaradi potrebne opreme (sile, ki so delovale na kolesa, so med poskusi uničile nekaj okvirjev in obročnikov), zahteve po popolni usklajenosti kolesarjev in moči, ki so jo morali razviti.

Letalo, ki ga je upravljal izkušeni pilot Andy Hediger, je poletelo, potem ko je deveterica složno 90 sekund pedala potiskala z močjo 650 vatov. Jadralno letalo se je vzdignilo na višino 100 metrov, preden je zaokrožilo nad letališčem in pristalo.

Kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe se na Majorki sicer pripravljajo za prihodnjo sezono, na današnji novinarski konferenci, ki se bo začela ob 13.30, pa bodo razkrili svoje načrte za leto 2026.