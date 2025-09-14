Pogačar 85. zmago ekipe UAE prepustil McNultyju

Tadej Pogačar ob tretjem nastopu na VN Montreala ni slavil svoje tretje zmage, čeprav je pokazal, da je bil najmočnejši na tej zahtevni preizkušnji z več kot 4.500 višinskimi metri. V cilj je prikolesaril z ramo ob rami z ameriškim moštvenim kolegom Brandonom McNultyjem in mu prepustil 1. mesto, s katerim je moštvo UAE izenačilo rekordni dosežek zasedbe Columbia HTC iz leta 2009.

Če v petek ekipi iz ZAE ni šlo vse po načrtih na VN Quebeca, na kateri je v zaključku Julian Alaphilippe (Tudor) ugnal Pavla Sivakova, so imeli Pogačar in druščina tokrat dogajanje popolnoma pod nadzorom. Sredi 209-kilometrske jim je sicer ušla skupina ubežnikov, med katerimi je bil tudi Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), a jih je glavnina ob narekovanju tempa Pogijevih pomočnikov pogoltnila že 69 km pred ciljem.

Od tu je šlo na izpadanje. Vlak UAE je vlekel na vso moč in konkurenca se je redčila iz kilometra v kilometer, dokler štiri kroge pred koncem (vse skupaj so morali kolesarji prevoziti 17 krogov, dolgih 12,3 km) ni napadel McNulty, sledil pa mu je le rojak Quinn Simmons (Lidl Trek). Kmalu za tem se jima je skupaj s Francozom Louisom Barréjem (Intermarche) pridružil Pogačar. Slednji je napadel dobrih 23 km pred ciljem in ostal sam v ospredju, vendar je počakal McNultyja, ko je izvedel, da se je Američan otresel drugih tekmecev.

Nepozaben trenutek

Pogačar je v preostanku dirke opravil večji del narekovanja tempa, na koncu pa je 27-letnemu moštvenemu kolegu tudi prepustil zmago. »V zaključku se je Tadej odločil, da mi bo prepustil zmago, za to sem mu zelo hvaležen. Nekaj posebnega je slaviti dvojno zmago skupaj z moštvenim kolegom, še bolj posebno pa je, če gre za svetovnega prvaka in fanta, ki je očitno najboljši na svetu. To, kako sva prečkala ciljno črto, je eden od najbolj nepozabnih trenutkov v moji karieri,« se je Američan zahvalil Slovencu za 19. zmago v karieri.

Z njo je ekipa UAE dosegla mejnik 85 zmag v eni sezoni, kar je doslej uspelo le ekipi Columbia HTC leta 2009. Pričakovati je, da jih bo prišlo še nekaj, tudi pri Pogačarju, ki je ta čas pri številki 16 v letošnjem letu in 104 v karieri. »Celotna ekipa je bila zelo močna. Hitro smo zdesetkali glavnino z narekovanjem izjemno ostrega tempa. Brandonu sem dejal, naj napade, če želi. To je tudi storil, jaz pa sem se mu pridružil na vrhu vzpona. Nadaljevala sva skupaj, potem ko sem bil sam v ospredju, pa se je spet preselil v ospredje,« je v cilju povedal 26-letnik s Klanca pri Komendi, ki se je razveselil ekipnega uspeha.

»Ta sezona je izjemno uspešna za ekipo, veliko fantov dobiva priložnosti in veliko jih tudi zmaguje. Izkoriščajo priložnosti in kažejo, kako trdo delajo. Skorajda vsi v ekipi imajo vsaj eno zmago, vsi izjemno trdo delajo. Izjemno smo ponosni na število zmag, ki smo jih dosegli,« je še povedal Pogačar, za katerega je bilo tokrat bolj kot zmaga pomembno to, da je pokazal vrhunsko formo pred svetovnim prvenstvom v Ruandi, kjer ga 21. septembra čaka vožnja na čas, teden dni kasneje pa še obramba mavrične majice na cestni dirki.