Pogačar: V Barceloni bi bilo bolje biti na počitnicah

Po Leonu XIV. prihaja Tadej Pogačar (UAE)! Slovenski kolesarski šampion ne bo postal papež, bo pa v naslednjih dneh kolesaril po krajih, kjer je pred kratkim množice navduševal poglavar Rimskokatoliške cerkve. Barcelona gosti štart 113. dirke po Franciji in že sinočnja predstavitev ekip pred Sagrado Familio je bila spektakularna. Pred Gaudijevo brezčasno mojstrovino, ki jo je, potem ko so po več kot stoletju simbolično dokončali dela, pred tremi tedni blagoslovil papež, je Pogačar kajpak požel največ zanimanja.

Parada ekip, v kateri sta sodelovala še dva slovenska udeleženca Toura, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull Bora Hansgrohe), je bila zgolj ogrevanje pred tremi tedni dirkanja, ki se bodo v soboto začeli v Barceloni in se končali 26. julija v Parizu. Do cilja v mestu luči si bo 27-letnik s Klanca pri Komendi poskusil prikolesariti zgodovinsko peto zmago. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain so edini kolesarji, ki jim je to uspelo doslej.