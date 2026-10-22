Pogačar bo favorit tudi na Seixasovi trasi

Za Tadeja Pogačarja (UAE) bo glavni cilj sezone 2027 šesta zmaga na Touru, s katero bi ostal sam na vrhu večne lestvice največje dirke na svetu. Izziv je sam po sebi izjemno zahteven, prireditelji velike pentlje pa so poskrbeli še za to, da bo trasa na papirju bolj ustrezala njegovima tekmecema Remcu Evenepoelu (Red Bull Bora Hansgrohe) in Paulu Seixasu (Decathlon).

»Logično je, da je več kronometra, da so se organizatorji odločili nekoliko spremeniti traso v primerjavi z zadnjimi leti. Včasih so bili kronometri še daljši, sedanje vožnje na čas, ki trajajo okoli 45 minut, pa ne bi smele predstavljti težav najboljšim profesionalcem, nikakor ne Tadeju Pogačarju,« je traso za Delo ocenil Bojan Ropret.