Pogačar bo prevladoval, Rogličeva priložnost je Vuelta

Na dirki Pariz–Nica je Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) slavil krstno dansko zmago, na Tirreno–Adriatico je šel Neptunov trizob z Isaacom del Torom (UAE) prvič v Mehiko. Na dirki dveh morij so slovenski kolesarji zmagali štirikrat, nazadnje jo je leta 2023 dobil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je tokrat zasedel 5. mesto. V zadnjih tednih so številna zveneča imena odprla sezono 2026, v kateri Bojan Ropret na vrhu ne pričakuje velikih sprememb.

»Primož ni slab, vendar se mu morda že pozna starost. Ostal je na enaki ravni, mladi so naredili korak naprej. Vprašanje je, ali bo to zmogel tudi on in bo še konkurenčen na velikih dirkah. Najbolj bi stavil na Vuelto,« je Ropret, trikratni kolesarski olimpijec, povedal po uvodni letošnji preizkušnji 36-letnega zasavskega orla.