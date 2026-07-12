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Kolesarstvo

Pogačar: Če bi odločal jaz, poleti sploh ne bi dirkali

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po deveti etapi dirke po Franciji odprl eno osrednjih tem letošnjega Toura.
Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Galerija
Tadej Pogačar je najboljši kolesar na svetu. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
F. T.
12. 7. 2026 | 19:35
12. 7. 2026 | 19:38
3:05
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Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po deveti etapi dirke po Franciji odprl eno osrednjih tem letošnjega Toura – vse hujšo vročino. Kot je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP, bi, če bi imel moč odločanja, kolesarski koledar temeljito spremenil in v najbolj vročih poletnih mesecih sploh ne bi dirkal, piše STA.

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Tadej Pogačar se zna hladiti na peklensko vročem Touru

»Če bi imel moč odločanja, bi popolnoma spremenil koledar kolesarstva in sploh ne bi dirkal julija in avgusta,« je dejal vodilni kolesar letošnje dirke po Franciji.

Vročina je tema številka ena

Vročina je ob tekmovalnem boju postala tema številka ena letošnje pentlje. Današnja etapa je bila zaradi visokih temperatur in rdečega alarma v departmaju Correze skrajšana za dobrih 30 kilometrov, a se kolesarji vročini kljub temu niso mogli izogniti, saj so dirkali v najbolj vročih urah dneva.

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Tadeja Pogačarja sem fotografiral tudi pod prho

Od začetka Toura se karavana spopada s temperaturami med 35 in 40 stopinjami Celzija. Ekipe se zato ukvarjajo z logističnim izzivom, kako ohladiti kolesarje in osebje – ne le med dolgimi urami na žgočem soncu in vročem asfaltu, temveč tudi ponoči v pregretejših hotelih.

Takole pomagajo Tadeju Pogačarju v hudi vročini. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP
Takole pomagajo Tadeju Pogačarju v hudi vročini. FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Nekateri kolesarji, med njimi Avstralec Luke Durbridge, so predlagali zgodnejši začetek etap, vendar Pogačar meni, da to samo po sebi ne bi rešilo težave. »Prišla je ideja, da bi etape začenjali ob 10. uri, ampak to ne bi naredilo razlike, saj bi končali v največji vročini. Potem bi morali začeti ob 8. ali 9. uri. Mislim, da bi se telo lahko prilagodilo tudi temu, če bi vstali ob petih zjutraj in začeli etapo ob osmih,« je razmišljal štirikratni zmagovalec Toura.

Pri AFP so zapisali, da se kolesarji zaradi vročine presenetljivo ne pritožujejo toliko kot nekateri drugi udeleženci dirke. Ekipe imajo namreč že dobro utečene postopke za spopadanje z ekstremnimi temperaturami.

Naša ekipa v tej vročini opravlja odlično delo

Pogačar je ob tem pohvalil svojo ekipo UAE Emirates-XRG. »Naša ekipa v tej vročini opravlja odlično delo. Zelo dobro se hladimo in vzdržujemo primerno telesno temperaturo, zato sem zelo zadovoljen z dosedanjim potekom preizkušnje,« je dejal slovenski as.

V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek, na francoski državni praznik, pa sledi zahtevna deseta etapa od Aurillaca do Le Liorana. Temperature naj bi bile nekoliko nižje, a še vedno nad 30 stopinjami Celzija, piše STA.

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