Pogačar danes vabi na kolesarski praznik v Komendo

Tadej Pogačar bo četrto zmago na dirki po Franciji danes v domači Komendi proslavil tudi z rojaki. Slovenski šampion je četrto Veliko nagrado Tadeja Pogačarja spremenil v pravo veselico, ki bo ob ceste od 15. ure dalje privabila vse navijače, ki želijo pozdraviti Tadeja v domačem kraju.

FOTO: Dejan Javornik

Dirkali bodo mladi kolesarji, vrhunec pa bo ob 19.30, ko se začne nočni kriterij v kategoriji elite. Kolesarje čaka 35 krogov, dolgih kilometer, s štartom in ciljem v centru Komende. Štartna lista je impresivna, Tadej je na Gorenjsko privabil sotekmovalcaTima Wellensa in Pavla Sivakova, dirkali bodo tudi Matteo Trentin, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Urška Žigart in še nekaj znanih imen.

In seveda Pogačar. Rezultat bo tokrat nekoliko v ozadju, v Komendi bo v prvi vrsti kolesarski praznik.