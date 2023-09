Pogačar do tretjega mesta na dirki Coppa Sabatini

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je na 71. dirki Coppa Sabatini v okolici Pecciolija (198,9 km) zasedel tretje mesto. Zmago je slavil Pogačarjev moštveni kolega, Švicar Marc Hirschi, drugi je bil Francoz Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers).

Na krožni trasi s številnimi kratkimi vzponi, se je Pogačar 50 km pred ciljem znašel v ospredju z najmočnejšimi kolesarji na dirki, ritem skupini pa je narekovalo njegovo moštvo.

Dobrih 37 km do konca je napadel Hirschi in s sabo odpeljal le sredinega zmagovalca dirke po Toskani Sivakova. Skupina s Pogačarjem, ki znova ni mogel slediti vodilnima, je bila vse bolj razredčena, hitro pa je postalo jasno, da imata vodilna dovolj veliko prednost pred zasledovalci.

Pogačar zaradi ekipnega kolega v ospredju ni imel motiva, da bi skupaj s štirimi kolesarji lovil vodilna, tudi drugi pa niso zarezali v njuno prednost, zaradi česar sta se Švicar in Francoz v zadnjih dveh krogih pomerila za zmago.

V šprintu navkreber do cilja Sivakov ni imel možnosti proti eksplozivnemu Švicarju, ki je slavil 13. zmago v karieri. Francoz ruskih korenin je zaostal tri sekunde, Pogačar pa je dobil šprint za tretje mesto, zaostal pa 18 sekund. Na stopničkah je letos stal že 25.

Štiriindvajsetletnik, ki je bil v sredo na dirki po Toskani četrti, ima na programu še tri enodnevne dirke do konca sezone. Najprej dirko po Emiliji (30. 9.), nato preizkušnjo treh dolin Vareseja (3. 10.) in za konec še spomenik po Lombardiji, ki bo na sporedu 7. oktobra. Tam je slavil v letih 2021 in 2022.