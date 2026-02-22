Pogačar dobil naslednika v Emiratih, visoko tudi Mezgec

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je skupni zmagovalec sedemdnevne dirke po Združenih arabskih emiratih. Zadnja etapa v Abu Dabiju (149 km) je pripadla Italijanu Jonathanu Milanu, edini slovenski predstavnik v ZAE Luka Mezgec pa je zasedel osmo mesto.

Del Toro je temelje za skupno zmago postavil z zmago v sobotni etapi na Džebel Hafit. Do vrha tega klanca je namreč nadoknadil razliko proti Italijanu Antoniu Tiberiju (Bahrain-Victorious), zmagovalcu najtežje, tretje etape na letošnji preizkušnji. Dvaindvajsetletni Mehičan je slavil 23. zmago v karieri, potem ko je za 20 sekund prehitel Tiberija, tretji pa je bil skupno Avstralec Luke Plapp (Jayco AlUla) z zaostankom 1:14 minute. Za ekipo emiratov je bila to že 13. zmaga v sezoni.

Današnji zadnji ravninski preizkus je pričakovano pripadel Milanu (Lidl-Trek). Ta je v ZAE dobil tudi četrto in peto etapo, števec zmag v karieri pa je pomaknil do številke 30. Tokrat je bil boljši od Norvežana Erlenda Blikre (Uno-X Mobility) in Avstralca Sama Welsforda (Ineos Grenadiers). Dobro se je odrezal tudi Mezgec. Sedemintridesetletni Kranjčan je zasedel osmo mesto, dva dni prej je bil v peti etapi tudi četrti, s čimer je prišel do svoje najboljše uvrstitve v svetovni seriji kolesarstva po slabih štirih letih (4. v drugi etapi Pariz-Nice).

S tem je konec tretje preizkušnje svetovne serije v sezoni 2026, naslednja bo na sporedu v soboto s klasično belgijsko enodnevno dirko Omloop Nieuwsblad. Teden dni kasneje pa bo na Strade Bianche (7. marec) sezono začel tudi najboljši kolesar zadnjih sezon, Slovenec Tadej Pogačar.

Pogačar ostaja rekorder po številu zmag na dirki po ZAE s tremi (2021, 2022, 2025), od Slovencev pa jo je leta 2019 dobil tudi Primož Roglič. Slednji bo sezono začel na preizkušnji od Tirenskega do Jadranskega morja med 9. in 15. marcem.