Pogačar ima novega pomočnika, mladi Italijan bo blestel na ravnini

Italijan Marco Frigo je nova okrepitev kolesarske ekipe UAE Emirates, pri kateri dirkata Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak, v podpornih vlogah pa je še precej Slovencev. Šestindvajsetletni Italijan se bo ekipi pridružil pred začetkom sezone 2027, z Emirati pa je podpisal dveletno pogodbo do konca leta 2028.

Frigo je zadnje štiri sezone vozil v svetovni seriji z zasedbo NSN, nekdanjim Israelom. V karieri je zabeležil eno zmago, leta 2025, ko je dobil tretjo etapo dirke po Alpah. Takrat je v Innichenu po dolgem pobegu za seboj zadržal hitro glavnino in dokazal, da zmore zdržati dolge napore.

Šestindvajsetletnik z Bassano del Grappe velja za vsestranskega kolesarja, ki se dobro pelje navkreber, v minulih letih pa je vse svoje uspehe dosegel po uspešnih pobegih. Tako je bil v posameznih etapah na dirki po Španiji dvakrat drugi in enkrat tretji, na Giru pa je bil enkrat na tretjem mestu.

Letos prvič okusil Tour

Frigo je letos prvič nastopil na dirki po Franciji, kjer je že v četrti etapi opozoril nase s četrtim mestom. Skupaj ima za seboj šest nastopov na tritedenskih dirkah – trikrat je tekmoval na Giru, dvakrat na Vuelti, letos pa torej še prvič na Touru. V ekipi NSN, ki je bila tam grajena zgolj okrog šprinterja Biniama Girmayja, je moral pogosto pomagati, v četrti etapi s ciljem v Foixu pa je bil odličen četrti.

»Menim, da sem v prvih štirih sezonah poklicne kariere našel svojo identiteto. Zdi se mi, da so emirati to uvideli, obenem verjamejo vame, naš pogled na prihodnost pa se povsem sklada,« je ob podpisu pogodbe dejal Frigo.

Verjetno ga bodo v ekipi UAE Emirates uporabili drugače – namesto tega, da je protagonist v pobegih, jih bo odslej moral v glavnini nadzirati ter skrbeti, da bodo njegovi kapetani do konca prišli v dobrem položaju.

Emirati zaklepajo jedro ekipe

Ekipa Emiratov za leto 2027 ni veliko trgovala, si je pa za prihodnost s podaljšanjem pogodbe zagotovila Mehičana Isaaca del Tora in Ekvadorca Jhonatana Narvaeza. Novak ima sklenjeno pogodbo še za leto 2027, Pogačar pa do konca sezone 2030.

Že nekaj kolesarjev pa je naznanilo, da zapuščajo ekipo. Pavel Sivakov se seli k Paulu Seixasu v Decathlon CMA CGM, Juan Sebastian Molano gre v Lotto-Intermarché, tudi belgijski prvak Rune Herregodts, ki sicer kolesari s slovenskimi čevlji, pa kariere ne bo nadaljeval pri Pogačarju in druščini.