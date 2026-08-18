  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Berite brezplačno

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Kolesarstvo

Pogačar ima novega pomočnika, mladi Italijan bo blestel na ravnini

Emirati so v svoje vrste zvabili 26-letnika, ki je že šestkrat nastopil na tritedenskih dirkah. Njegova naloga bo nadzor ritma na čelu glavnine.
Frigo je v zadnjih sezonah večkrat opozoril nase na največjih dirkah: dvakrat je bil drugi v etapah Vuelte, tretji na Giru, letos pa četrti v etapi Toura. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
Galerija
Frigo je v zadnjih sezonah večkrat opozoril nase na največjih dirkah: dvakrat je bil drugi v etapah Vuelte, tretji na Giru, letos pa četrti v etapi Toura. FOTO: Jean Bizimana/Reuters
B. P., M. Ru.
18. 8. 2026 | 13:49
18. 8. 2026 | 14:10
3:18
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Italijan Marco Frigo je nova okrepitev kolesarske ekipe UAE Emirates, pri kateri dirkata Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak, v podpornih vlogah pa je še precej Slovencev. Šestindvajsetletni Italijan se bo ekipi pridružil pred začetkom sezone 2027, z Emirati pa je podpisal dveletno pogodbo do konca leta 2028.

Frigo je zadnje štiri sezone vozil v svetovni seriji z zasedbo NSN, nekdanjim Israelom. V karieri je zabeležil eno zmago, leta 2025, ko je dobil tretjo etapo dirke po Alpah. Takrat je v Innichenu po dolgem pobegu za seboj zadržal hitro glavnino in dokazal, da zmore zdržati dolge napore. 

image_alt
Primož Roglič ne bo šel v lov na rdečo majico, najprej si želi etapne zmage

Šestindvajsetletnik z Bassano del Grappe velja za vsestranskega kolesarja, ki se dobro pelje navkreber, v minulih letih pa je vse svoje uspehe dosegel po uspešnih pobegih. Tako je bil v posameznih etapah na dirki po Španiji dvakrat drugi in enkrat tretji, na Giru pa je bil enkrat na tretjem mestu.  

Letos prvič okusil Tour

Frigo je letos prvič nastopil na dirki po Franciji, kjer je že v četrti etapi opozoril nase s četrtim mestom. Skupaj ima za seboj šest nastopov na tritedenskih dirkah – trikrat je tekmoval na Giru, dvakrat na Vuelti, letos pa torej še prvič na Touru. V ekipi NSN, ki je bila tam grajena zgolj okrog šprinterja Biniama Girmayja, je moral pogosto pomagati, v četrti etapi s ciljem v Foixu pa je bil odličen četrti.

»Menim, da sem v prvih štirih sezonah poklicne kariere našel svojo identiteto. Zdi se mi, da so emirati to uvideli, obenem verjamejo vame, naš pogled na prihodnost pa se povsem sklada,« je ob podpisu pogodbe dejal Frigo.

Verjetno ga bodo v ekipi UAE Emirates uporabili drugače – namesto tega, da je protagonist v pobegih, jih bo odslej moral v glavnini nadzirati ter skrbeti, da bodo njegovi kapetani do konca prišli v dobrem položaju. 

Emirati zaklepajo jedro ekipe

Ekipa Emiratov za leto 2027 ni veliko trgovala, si je pa za prihodnost s podaljšanjem pogodbe zagotovila Mehičana Isaaca del Tora in Ekvadorca Jhonatana Narvaeza. Novak ima sklenjeno pogodbo še za leto 2027, Pogačar pa do konca sezone 2030.

Že nekaj kolesarjev pa je naznanilo, da zapuščajo ekipo. Pavel Sivakov se seli k Paulu Seixasu v Decathlon CMA CGM, Juan Sebastian Molano gre v Lotto-Intermarché, tudi belgijski prvak Rune Herregodts, ki sicer kolesari s slovenskimi čevlji, pa kariere ne bo nadaljeval pri Pogačarju in druščini. 

Sorodni članki

Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Primož Roglič med najstarejšimi, na Vuelti pred njim le Američan

Leta 2013 je Američan štel skoraj 42 let, ko je na španskih cestah strl morskega psa iz Messine, Vincenza Nibalija.
Matic Rupnik 18. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Vuelta 2026: etape, rezultati v živo, vrstni red in analize

Dirka po Španiji 2026: tabela za podrobno spremljanje kolesarske dirke po Španiji, na kateri bo Tadej Pogačar lovil svojo prvo skupno zmago.
18. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Šport  |  Kolesarstvo
Vuelta 2026

Jani Brajkovič: Roglič je sposoben več, kot je prikazal v zadnjih letih

Nekdanji profesionalni kolesar se spominja Vuelte 2006, ko je kot prvi Slovenec oblekel majico vodilnega na tritedenski dirki.
Matic Rupnik 18. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Primož Roglič

Lefevre o Rogliču: Bojim se, da bo kot Degenkolb ali Gilbert

Nekdanji šef moštva QuickStep je bil v svoji kolumni precej skeptičen do Rogličevega podpisa pogodbe z moštvom Lotto-Intermarche.
Nejc Grilc 16. 8. 2026 | 07:34
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Kolesarstvo

Primož Roglič sporoča veselo novico: »Se vidimo na Vuelti!«

Na družabnih omrežjih je videti namige, da se Primož Roglič navkljub poškodbi na treningu podaja na Vuelto. Patrick Lefevre medtem kritičen do prestopa k Lottu.
Matic Rupnik 15. 8. 2026 | 14:25
Preberite več
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Boris Cavazza: Ostala bo moja Milena, za večno

Bila je vladarica odra in vladarica življenja, je v videu dejal Rade Šerbedžija. Bila je naša. Ljubimo jo, v naših srcih bo ostala za vedno.
Vesna Milek 16. 8. 2026 | 21:15
Preberite več
Premium
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Kdo je podjetnik, ki je Mariji postavil 55-metrski kip za 23 milijonov evrov?

Kip je z 55,6 metra presegel Kristusa Kralja v Świebodzinu in tudi Kristusa Odrešenika v Riu, ki skupaj s podstavkom meri približno 38 metrov.
Pija Kapitanovič 15. 8. 2026 | 20:37
Preberite več
Video
Šport  |  Nogomet
SP 2026

Finale skozi oči Vinčića: Leo, prosim pomagaj in ga umiri

Fifa je objavila posnetke kamere, ki jo je nosil Slavko Vinčić med finalom svetovnega prvenstva. Za odlično opravljeno delo mu je čestital tudi Donald Trump.
16. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Premium
Novice  |  Svet
Reportaža iz Omiša

Pričevanja gasilcev in domačinov iz Omiša: »Gorelo je kot bencin«

Domačini Omiša po prvem šoku pregledujejo škodo in načrtujejo obnovo. Požgane plaže so znova polne turistov.
S prizorišča:Mirt Bezlaj 16. 8. 2026 | 18:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Kultura  |  Vizualna umetnost
Vredno branja

IRWIN skozi fotografski objektiv

Razstava fotografskih del skupine IRWIN v Mestnem muzeju Ljubljana predstavlja projekte, ki so zaznamovali štiri desetletja delovanja umetniškega kolektiva.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 15:54
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
Vredno branja

Stroka je šla še korak dlje: rešitev tudi za najtežje primere (VIDEO)

Pacienti z izrazito izgubo čeljustne kosti so bili še pred nekaj leti pogosto brez ustrezne rešitve. Danes transnazalni vsadki odpirajo nove možnosti zdravljenja.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 09:02
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Spremembe v Microsoft Office sistemih

Če se vaše podjetje zanaša na Microsoft Office 2021, se za vašo IT-infrastrukturo hitro približuje pomemben mejnik.
Promo Delo 6. 8. 2026 | 08:34
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Naj otrok dobi svojo bančno kartico? To morajo vedeti starši

Prvi bančni račun je za otroka eden prvih pomembnih korakov k samostojnosti. Je prostor za žepnino, štipendijo ali prvo plačilo.
Promo Delo 12. 8. 2026 | 08:38
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Evropa med Wall Streetom in Azijo: kdo bo plačal prihodnost?

Kitajska je najbolj dinamičen trg in ključni vir tehnoloških inovacij. Evropa mora povečati udeležbo zasebnega kapitala v financiranju tehnologij prihodnost.
Zorana Baković 18. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Za vrhunsko prodajo ni dovolj le vrhunski izdelek

Zmotno je prepričanje, da bo kakovosten izdelek trg odkril sam. Treba je sistematično ustvarjati tržne priložnosti in razvijati odnose.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Izvozniki
Izvozniki

Kako podjetja pridejo hitreje do zaupanja na tujih trgih

Certifikati so za podjetja tudi konkurenčna prednost, poudarja direktor SIQ Gregor Schoss.
Marjana Kristan Fazarinc 14. 8. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Podjetja

Kultura vlaganj odškodninskih zahtevkov se širi tudi k nam

Podjetja so izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Za podjetja je lahko zaradi različnih nesreč izguba dohodka bistveno večja od same materialne škode.
Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Tadej PogačarDomen NovakMarco FrigoUAE Team Emirates-XRGNSNIsrael-Premier Techdirka po FrancijiGiroVueltaIsaac del ToroJhonatan Narvaez

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Magazin  |  Svet so ljudje
Spor v samostanu

Nune pobegnile iz samostana in šle na svoje: »Ne bomo umrle, poteptane od našega zatiralca«

Pobegnile so, odšle h karabinjerjem in povedale: »Ne želimo povzročati preplaha, vendar so bile razmere nevzdržne. Smo na skrivni lokaciji. Ne iščite nas.«
18. 8. 2026 | 13:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Tadej Pogačar

Pogačar ima novega pomočnika, mladi Italijan bo blestel na ravnini

Emirati so v svoje vrste zvabili 26-letnika, ki je že šestkrat nastopil na tritedenskih dirkah. Njegova naloga bo nadzor ritma na čelu glavnine.
18. 8. 2026 | 13:49
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Oškodovanka

Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
18. 8. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pep Guardiola

Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Bled

Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
18. 8. 2026 | 13:06
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Oškodovanka

Nova spletna prevara, 67-letnici z bančnega računa odtujili skoraj 62 tisočakov

Dovolj je že namestitev napačne aplikacije, posredovanje varnostne kode ali podatkov za prijavo v spletno banko.
18. 8. 2026 | 13:27
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Pep Guardiola

Guardiola, kot ga še nismo videli: ločitev, solze in grožnje igralcem

Nova dokumentarna serija ponuja redek vpogled v najbolj turbulentno obdobje Guardiolovega desetletja pri Manchester Cityju.
Blaž Potočnik 18. 8. 2026 | 13:22
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Bled

Blejski gasilci ob neurju reševali obiskovalce, ujete na jezeru

Ob nenadnem močnem vetru in dežju je bilo na jezeru pet ljudi, ki so jih blejski prostovoljni gasilci in potapljači podvodne reševalne službe rešili na varno.
18. 8. 2026 | 13:06
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Zakaj se bolečina v rami tako rada vrne

Bolečine v rami se ob zmanjšanju obremenitve navadno umirijo, še preden je rama znova pripravljena na napore.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
NASVET

Dobre navade se začnejo z razumevanjem, ne odrekanjem

Sodobni ritem življenja od nas zahteva nenehno prilagajanje, pri čemer lahko na področju dobrega počutja zapademo v ekstremne zahteve ali nepotrebno odrekanje.
Promo Delo 13. 8. 2026 | 08:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Povabilo k sodelovanju v raziskavi o medijskih navadah

iPROM in Valicon v letu 2026 znova merita digitalne medijske navade Slovencev
Promo Delo 18. 8. 2026 | 09:16
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kakšno pokojnino boste imeli čez 20 let? Matematika je preprosta

Kako lahko z dodatnim pokojninskim varčevanjem poskrbite za večjo finančno varnost zase in za svoje zaposlene?
17. 8. 2026 | 10:23
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Branje brez očal se začne pri vidu na daljavo

Kako svetujem pri operaciji starostne dioptrije in zakaj ista rešitev ni primerna za vsakogar
Promo Delo 5. 8. 2026 | 15:45
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Ko poškodba oteži vsakodnevno higieno

Okrevate po zvinu? Skrbite za bližnjega po poškodbi? V teh primerih je lahko osebna higiena precejšen izziv.Sploh, ko voda ni najbolj praktična izbira.
Promo Delo 17. 8. 2026 | 10:21
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoTourKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo