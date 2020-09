Pogačar doslej največji zaslužkar na Touru

Grenoble - Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je po 15 etapah na dirki po Franciji zaslužil največ denarja z etapnimi uvrstitvami in drugimi uspehi. Enaindvajsetletni zvezdnik je po podatkih s Toura in statističnega portala Gracenote doslej zaslužil 35.220 evrov.



To je Pogačarju uspelo z dvema etapnima zmagama ter drugimi uvrstitvami v prvih dveh tednih Toura ter z nošenjem bele majice. Ves denar, ki ga kolesarji zaslužijo, pripada skupnemu skladu ekipe, ki nato razdeli sredstva po koncu dirke.



Drugi med zaslužkarji na Touru je trenutno Irec Sam Bennett (Deceuninck-Quick-step) z 31.700 evri denarnih nagrad. Na tretjem mestu je Švicar Marc Hirschi (Sunweb), ki si je prikolesaril 29.400 evrov.



Primož Roglič (Jumbo-Visma) na lestvici zaseda peto mesto (27.770 evrov), a zanj je zagotovo pomembneje, da je na prvem mestu v razvrstitvi za rumeno majico. V boju zanjo ima 40 sekund prednosti pred Pogačarjem.



Do konca Toura je ostalo še šest etap, vključno z današnjo, 16. po vrsti.