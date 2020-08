FOTO:Pogačar in Mohorič za slavo v peklu belih cest

Matej Mohorič bo v Toskani kapetan ekipe Bahrain McLaren. FOTO: Jure Eržen/Delo

Čaka jih 37 stopinj Celzija

AFP Lani je zmago v Sieni slavil Julian Alaphilippe. FOTO: Marco Bertorello/AFP

AFP Kolesarje letos na Strade Bianche poleg makadama čaka še huda vročina. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Ljubljana – Za kolesarske navdušence je odštevanja konec, danes (13.45) bo na sporedu dirka Strade Bianche, prva preizkušnja svetovne serije, potem ko so jo zaradi pandemije prekinili 14. marca po 7. etapi dirke Pariz–Nica. Vrnitev vrtenja pedal na najvišji ravni pa bo spektakularna, toskanska preizkušnja je po okusu najbolj trdoživih kolesarjev in sladokuscev med navijači. Na svoj račun bodo prišli tudi slovenski, na štartu bo tudi šest naših kolesarjev,(UAE) in(Bahrain McLaren) pa bosta merila na najvišja mesta.Strade Bianche ne sodijo med kolesarske spomenike s stoletno tradicijo, dirka, ki so jo prvič priredili leta 2007, pa vseeno sodi med eno najbolj vznemirljivih in prestižnih v koledarju svetovne serije. Edinstvena je zaradi kar 63 km makadamskih cest, razdeljenih v 11 odsekov vzdolž 184 km dolge trase. Ta je za nameček posejana še s številnimi kratkimi, vendar izjemno strmimi vzponi, vštevši ciljnega po ulici Santa Caterina do Piazze del Campo, zgodovinskega mestnega jedra Siene.To pot bo kajpak pritegnila še več pozornosti. Čeprav nekatera zveneča kolesarska imena že nekaj dni nastopajo na dirki nižje kategorije po Burgosu, bodo toskanske »bele ceste«, ki bi morale sprva biti na sporedu 7. marca, gostile vrnitev kolesarske »lige prvakov«, v kateri je ta čas veliko neznank.Ne le glede tega, koliko dirk bo mogoče izpeljati ob grožnji drugega vala epidemije po Evropi, temveč tudi glede pripravljenosti kolesarjev. Po skoraj petih mesecih bodo spet na štartu največji mojstri enodnevnih preizkušenj, lanski zmagovalec(Deceuninck-QuickStep),(Astana),(CCC),(Alpecin-Fenix),(Bora Hansgrohe) …»Težko je napovedati razplet, ker je bil premor tako dolg. Nekateri kolesarji gredo lahko na vso moč že na prvi dirki, nekateri potrebujejo dve ali tri preizkušnje, da se vrnejo v pravi tekmovalni ritem,« je povedal, športni direktor pri ekipi UAE, v kateri bosta v Toskani dirkala tudi Pogačar in. Kmalu po DP v vožnji na kronometer na Pokljuki sta se podala na ogled proge, naslednje tedne pa sta prebila na višinskih pripravah v Sestrieru.»Na ogledu proge smo se posvetili zadnjim 75 kilometrom z najtežjimi makadamskimi odseki in klanci. Tako Jan kot Tadej sta tu že nastopila, tako da vesta, kaj ju čaka, oba bi rada dosegla vrhunski rezultat. Bo pa to nekoliko drugačna dirka, kot smo je vajeni marca. Skrbi nas predvsem vročina, saj je napovedanih 37 ali 38 stopinj Celzija. Na makadamu se bo močno prašilo,« peklensko dirko napoveduje Hauptman.Pričakovanja drugih mu pritrjujejo. »V teh razmerah je oprijem gum na makadamu še slabši, to bo spektakularna, vendar tudi zelo nevarna dirka,« je povedal(Ineos), zmagovalec v Sieni v letih 2014 in 2017.Bi se na vrhu lahko pojavilo tudi slovensko ime? V dresu Bahraina McLarna bodo nastopili kar štirje slovenski kolesarji, poleg Mohoriča, ki je bil zadnje tedne na višinskih pripravah v Andori, še. »Naši fantje so dobro delali, pripravljeni so za to selektivno progo, ki jo bo otežila še vročina. Matej Mohorič in Dylan Teuns bosta naša kapetana,« je o načrtih Bahraina McLarna povedal športni direktor