Pogačar in Roglič bosta lovila rumeno majico

Tadeju Pogačarju (UAE) preskok na etapne dirke le dva dneva po izjemni zmagi na Liège–Bastogne–Liège ni povzročil težav. Na prologu dirke po Romandiji, ki ga je dobil Francoz Florian Godon (Ineos), je bil na 5. mestu najhitrejši med kandidati za končno zmago. V igri zanjo ostaja tudi Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki je na 8. mestu za rojakom zaostal le za sekundo.

Pred nekaj leti je Rogla kot za stavo osvajal enotedenske dirke. V nedeljo bi lahko slavil svojo 23. zmago v skupnem seštevku etapne preizkušnje, a prvi favorit je Pogačar, ki pa se ne spogleduje le s končno razvrstitvijo. Razgibana in zelo hribovita 851,3-kilometrska trasa, na kateri bodo morali kolesarji premagati 14.266 višinskih metrov, mu ponuja možnost, da dobi večino, morda kar vseh pet etap.