    PREMIUM   D+   |   Kolesarstvo

    Pogačar in Roglič bosta še lovila tretjo tritedensko dirko

    V celotni kolesarski zgodovini je skupni seštevek na Giru, Touru in Vuelti osvojilo le sedem legend.
    Tadej Pogačar se bo po štirih zmagah na Touru in eni na Giru prej ali slej vrnil na Vuelto. FOTO: Loic Venance/AFP
    Tadej Pogačar se bo po štirih zmagah na Touru in eni na Giru prej ali slej vrnil na Vuelto. FOTO: Loic Venance/AFP
    Matic Rupnik
    19. 8. 2025 | 13:00
    19. 8. 2025 | 13:00
    7:01
    Po italijanski in francoski pentlji se veliko favoritov za visok skupni rezultat odpravlja še v Španijo, kjer bodo na Vuelti poskušali izkoristiti priložnost, ko na startu ne bo Tadeja Pogačarja. Slovenski junak je na začetku sezone načrtoval nastop v Španiji, po zahtevni dirki po Franciji pa se je odločil, da se bo v drugem delu sezone posvetil predvsem svetovnemu prvenstvu, na katerem bo konec septembra v Ruandi branil mavrično majico. Šestindvajsetletnik se je sicer želel pridružiti klubu kolesarjev, ki so dobili vse tri tritedenske dirke, a bo na to moral še nekoliko počakati.

    Skupni seštevek je na vseh treh tritedenskih dirkah doslej osvojilo sedem kolesarjev, med njimi pa ni slovenskih predstavnikov. Poleg Pogačarja je na svetovni lestvici visoko še Primož Roglič, ki je enkrat dobil Giro, štirikrat pa je bil najboljši na bližajoči se dirki po Španiji.

