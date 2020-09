Pogačar in Roglič na novinarski konferenci kolesarske reprezentance

Ob 20.30 se je pričela spletna novinarska konferenca slovenske kolesarske reprezentance na svetovnem prvenstvu v Imoli, na kateri sodelujeta tudi kolesarjainNaša najboljša kolesarja govorita o svojih načrtih na svetovnem prvenstvu v Imoli. Prenos v živo lahko spremljate na delo.si.Roglič in Pogačar se po zgodovinskem uspehu na Touru, na katerem sta zasedla prvo in drugo mesto, nista vrnila v domovino, ampak sta ostala v Monaku, kjer imata začasno prebivališče. Poskušala sta se izogniti »rumeni evforiji«, se kar najbolj spočiti, da bosta v Italiji lahko pokazala, zakaj sta najboljša kolesarja na svetu.Oba imajo strokovnjaki za favorita, a teh je ogromno. Slovenski selektormeni, da se lahko zgodi prav vse.»Svetovno prvenstvo je enodnevna dirka, na katerem so možni vsi scenariji. Lahko imaš par kilometrov pred ciljem defekt, lahko si udeležen v padec, lahko imaš slab dan. Rezultate je zato nemogoče napovedovati, čeprav si vsi želimo ves čas zmagovati, pa je to nemogoče, vsaj na enodnevnih dirkah ne. Kolesar mora hitro pozabiti na uspeh in že takoj začeti razmišljati o naslednji dirki, če tega ne stori, je lahko hitro konec njegove kariere,« je glede napovedi zadržan Hauptman.