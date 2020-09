FOTO:Pogačar in Roglič skupaj v boj za mavrično majico

Pivk Mavric Na seznamu selektorja Andreja Hauptmana (levo) je Primož Roglič (v sredini), to pot pa bo manjkal Matej Mohorič (desno). FOTO: Mavric Pivk/Delo

V vožnji na čas Tratnik in Bujakova

Eržen Jure Jani Brajkovič bo na SP nastopil prvič po letu 2013. FOTO: Jure Erzen/Delo

Press Release Slovenke bodo poskušale izboljšati 22. mesto Urše Pintar iz Bergna 2017. FOTO: KZS

Razburjenje po dvojni slovenski zmagi na Touru se še ni dobro poleglo, že gre naprej letošnja strnjena koronska sezona. Od četrtka do nedelje bo Imola gostila svetovno prvenstvo, na katerem bosta velika tekmeca s francoskih cestnosila dresa slovenske reprezentance. Ko sta v ekipi dva tako kakovostna kolesarja, pa so cilji najvišji, boj za mavrično majico.Roglič (Jumbo Visma), Pogačar,(oba UAE),(vsi Bahrain McLaren),(Mitchelton Scott) in(Adria Mobil), to je osmerica, ki jo je za nedeljsko cestno dirko (258,2 km) izbral selektorNa širšem seznamu sta bila še(oba Bahrain McLaren), ki ju je bilo glede na izkušenost in kakovost pričakovati v izbrani osmerici. »Bole je padel na dirki po Luksemburgu in ne more dirkati, Mohorič pa je naša prva rezerva. Njegov padec na Touru ni bil tako nedolžen, kot se je zdelo, poleg tega pa je tudi zelo utrujen po Touru, na katerem je vseskozi delal za svojega kapetana. V prihodnje bo še krojil razplete svetovnih prvenstev, tokrat pa sem se odločil, da ga ne bo v ekipi,« je o izboru, v katerem gre izpostaviti še vrnitev Brajkoviča, ki je nazadnje na SP nastopil leta 2013 v Firencah, povedal Hauptman.Sedanji selektor je leta 2001 osvojil bron na SP v Lizboni in to je še vedno edina slovenska kolajna v cestni vožnji profesionalcev na SP, s kolesarjema, kot sta Pogačar in Roglič, ki naj bi se reprezentanci v Italiji pridružila v četrtek, bi lahko prej ali slej padel tudi ta mejnik. »S takšnima kolesarjema so cilji resda najvišji, se pa je treba zavedati, da sta brez dvoma najboljša na tritedenskih dirkah, ta pa bo enodnevna, na katerih Slovenija še nima zmage na najbolj prestižnih preizkušnjah. Konkurenca bo huda, številni kolesarji so se posebej pripravljali na to dirko, Tadej in Primož nanjo prihajata neposredno s Toura, bomo videli, kako ju bodo nesle noge,« je o cestni dirki povedal Hauptman, ki je v petkovi vožnji na kronometer (31,7 km) dal priložnost Tratniku.»Že pred Tourom smo se dogovorili, da Roglič in Pogačar ne bosta nastopila v vožnji na kronometer, le nekaj dni po Touru bi bila to prevelika obremenitev,« je o izboru kolesarjev še povedal Hauptman, ki se je moral tako kot drugi selektorji hitro prilagoditi na spremembo prizorišča SP.To bi sprva moralo biti v Švici, kjer pa so zaradi koronavirusa ta čas prepovedane vse velike športne prireditve, Svetovna kolesarska zveza (UCI) pa je za nadomestno prizorišče izbrala Imolo, dirkališčein njegovo okolico. Kolesarji bodo morali 9-krat premagati 28,8 km dolg krog, na katerem sta tudi dva zahtevna vzpona. Vse skupaj bodo morali premagati 5000 višinskih metrov.Kolesarke čaka pet krogov (143 km), slovenske barve pa bo prvič branilo kar pet deklet. Na sobotni preizkušnji bodo to(vse Ale BTC Ljubljana) in(Lviv). V četrtek pa bo v vožnji na kronometer nastopila Bujakova. Ekipa, ki jo vodi selektor, meri na prvo dvajseterico, s čimer bi izboljšala 22. mesto Pintarjeve iz Bergna 2017.