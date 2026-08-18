Pogačar in Roglič spet tam, kjer se je vse začelo

Čez sedem let vse prav pride, pravi stara slovenska modrost. V pričakovanju 81. dirke po Španiji, ki se bo 22. avgusta začela v Monaku ter se 13. septembra končala v Granadi, se velja spomniti 74. Vuelte. Bila je eden od prelomnih dogodkov v zlati dobi slovenskega kolesarstva, kakršnega poznamo danes. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta prikolesarila do 11 zmag na tritedenskih dirkah in ob tej številki je težko doumljivo, da se je prva zgodila leta 2019.

Letošnja Vuelta pa bo, kot kaže, še bolj slovenska, kot je bilo pričakovati. Obetamo si lahko šest kolesarjev na startu, morda tudi Jakoba Omrzela, ki bi tako kot Pogačar pri 20 letih lahko doživel ognjeni krst na Vuelti. Nas čaka slovensko presenečenje v dresu Bahraina Victoriousa?