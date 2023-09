Pogačar in Roglič sta lahko zaveznika proti Evenepoelu

V nadaljevanju preberite:

Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Jumbo Visma) sta slovenske ljubitelje kolesarstva letos navduševala vsak zase. Načrtno ali ne se naša velika zvezdnika v sezoni 2023 še nista srečala na startni črti dirke, vendar bo posta njunih dvobojev kmalu konec. Kot kaže, se bosta najprej udarila na dirki po Emiliji 30. septembra, nato pa še na zadnjem spomeniku, dirki po Lombardiji 7. oktobra. A morda ne bosta le tekmovala, temveč tudi sodelovala, da bosta strla Remca Evenepoela (Soudal Quick Step).

Med slovenskim kolesarskim življem se sicer še ni polegel prah po Vuelti, na kateri se je moral Roglič podrediti ekipnim interesom in je končal na tretjem mestu za Seppom Kussom in Jonasom Vingegaardom. »Kuss je presenetil Jumbo Vismo z uspešnim pobegom v šesti etapi in je nato obdržal prednost. Kasnejše dogajanje je kazalo na huda trenja znotraj Jumba Visme, ki pa so jih naposled očitno razrešili in dirko uspešno pripeljali do konca,« je trojno zmago nizozemske ekipe pokomentiral nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.