Pogačar in Roglič sta vas ponesla v neslutene višave

Kateri tuji kolesar je pustil največji pečat na dirki po Sloveniji? V njeni 30-letni zgodovini so k nam prihajala številna zveneča imena, tudi Dylan Groenewegen, ki je danes slavil svojo tretjo zmago v Rogaški Slatini, vendar nobeno ni bilo tako uspešno kot Diego Ulissi. Izkušeni Italijan je v dresu ekipe UAE začel svoj osmi »slovenski tour«, na katerem je že slavil dve končni in štiri etapne zmage. V naslednjih dneh bo poskušal še obogatiti to bero in uživati v slovenski družbi.