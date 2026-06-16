Pogačar in Roglič v lov na lovoriko, ki jima še manjka

Jutri se bo v Velenju začela 32. dirka po Sloveniji, a med slovenskimi navijači bo vsaj toliko pozornosti požela 89. dirka po Švici, ki bo prav tako potekala pet dni, od srede do nedelje. Na njej bosta glavna kandidata za rumeno majico Tadej Pogačar (UAE) in Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe).

Za oba bo to krstni nastop na tej preizkušnji, čeprav že dolgo sodita v svetovni vrh. Za oba bi bila zmaga prestižna, s švicarsko krono bi Roglič postal celo prvi kolesar v zgodovini z zmagami na vseh sedmih najbolj cenjenih enotedenskih dirkah. A prvi favorit je vendarle Pogačar, ki mu do tega dosežka manjkata še dve lovoriki, Baskija in Švica.