Pogačar išče nove izzive, želi si zmage v Sanremu in Roubaixu

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je v pogovoru za špansko Marco dejal, da si ne želi končati kariere, preden ne poskusi vsega, kar si je zadal. Kot glavni cilj v sezoni 2026 izpostavlja dirko po Franciji, želi pa si še zmagi na preostalih manjkajočih spomenikih v zbirki.

Pogačarja so predstavniki španskega časnika ujeli med spremljanjem svetovnega prvenstva v virtualnem kolesarstvu oziroma na trenažerjih v Združenih arabskih emiratih. Sedemindvajsetletni svetovni prvak v običajnem cestnem kolesarstvu je dejal, da mu še ni zmanjkalo izzivov na nadaljnji poti. »Rad imam nove izzive in vsako leto skušam malce spremeniti program,« je odvrnil slovenski as.

»V prihodnjih letih ne želim imeti občutka, da bi končal kariero, ne da bi pri tem poskusil vse. Rad bi izkusil številne nove stvari,« je dejal Pogačar. Svojo sezono 2025 je ocenil z devet od 10, pri čemer je četrtič v karieri osvojil dirko po Franciji (2020, 2021, 2024), drugič postal svetovni (2024) in prvič evropski prvak. Ob tem se je podpisal pod tri zmage na spomenikih oziroma petih največjih enodnevnih klasikah v sezoni. Slavil je po Flandriji, na Liege-Bastogne-Liegeu in ob koncu sezone še po Lombardiji. Na Milano-Sanremu je bil tretji, ob debiju v "severnem peklu" Pariz-Roubaixa pa drugi. Na obeh omenjenih je slavil Nizozemec Mathieu van der Poel.

»Cilj je očiten, dirka po Franciji je največja preizkušnja med vsemi. Seveda pa bi se rad dokazal tudi na klasikah in se prepričal, da še lahko napredujem v primerjavi z letošnjim ali lanskim letom. Sanremo in Roubaix sta dirki, na katerih se bom znova motiviran skušal boriti za zmago,« je želje izpostavil Pogačar. »Lahko še napredujem na določenih področjih na kolesu kot tudi brez njega,« je tekmece opozoril Pogačar.

Če bi Pogačar petič slavil na Touru, bi se pridružil elitni četverici na vrhu večne lestvice. Petkrat so francosko pentljo dobili Francoza Jacques Anquetil in Bernard Hinault ter Belgijec Eddy Merckx in Španec Miguel Indurain. Če bi slovenski as dodal še zmagi v Sanremu in Roubaixu, pa bi se pridružil trojici Belgijcev z zmagami na vseh spomenikih. To je doslej uspelo le Mercxu, Rogerju De Vlaemincku in Riku Van Looyu.

Prvi kolesar sveta, ta položaj na lestvici Mednarodne zveze Uci zaseda vse od konca septembra 2021, je ob tem poudaril pomen močnih tekmecev, izpostavil pa Danca Jonasa Vingegaarda, dvakratnega zmagovalca Toura (2022, 2023). »Vedno pravim, da si želimo športniki nastopati proti najboljšim možnim tekmecem. Zato si želim, da bodo vsi na Touru in na ostalih dirkah v najboljši formi. V zadnjih štirih letih mi je Jonas pomagal priti do naslednje ravni na Touru. Bistveno je, da se pojavi v Franciji,« je še dejal Pogačar.

Vingegaard je sicer v pogovoru za Marco po kriteriju v Saitami na Japonskem dejal, da si želi naslednje leto nastopiti tako na Giru kot na Touru, z zmago na italijanski pentlji pa bi dopolnil zbirko zmag na tritedenskih dirkah, potem ko je letos osvojil Vuelto. Španska pentlja v zbirki manjka Pogačarju, ki je na Giru slavil lani. »Nisem obseden z Vuelto. Seveda si želim nastopiti po Španiji, rad bi tam tekmoval in tudi zmagal. Ampak če bi kariero končal danes, bi bil kljub temu zelo vesel,« je dodal 27-letnik s Klanca.

Za konec je nekaj misli namenil še neprestanemu pritisku pričakovanj. »Filtiriram to, kar drugi špekulirajo o meni. Imam svoje cilje in rad bi si utrl svojo pot ter kariero končal brez obžalovanj. Uživam v trenutku, iščem nove izzive, o kritikah pa ne razmišljam. Včasih je težko, a moraš biti osredotočen nase,« je še dodal Pogačar.