Pogačar iz Indurainove dežele po tretjo rumeno majico

Kolesarski svet, še najbolj pa Baskijo že trese rumena mrzlica. V soboto se bo v Bilbau začela 110. Tour de France, ki bo pred televizijske zaslone in ob francoske ceste zvabil tudi na tisoče Slovencev. Ti bodo na 3404 km dolgi poti do Pariza stiskali pesti za tri rojake, Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), Luko Mezgeca (Jayco Alula) in kajpak Tadeja Pogačarja (UAE), ki se bo iz dežele, ki je dala petkratnega šampiona velike pentlje Miguela Induraina, podal v lov na svojo tretjo rumeno majico na Elizejskih poljanah.